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YouTube восстановил свою работу после сбоя

06:45, 19.06.2018
YouTube восстановил свою работу после сбоя
Фото: pixabay.com

Работа видеохостинга YouTube полностью восстановлена после сбоя. Это следует из информации на сайте Downdetector, который отслеживает сбои в работе популярных интернет-ресурсов.

«С YouTube нет проблем», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что проблемы в работе YouTube начались в 22.27 мск. Сбои отмечались в европейской части РФ, а также в ряде европейских государств и на севере США.

Больше половины пользователей видеохостинга (59%) жаловались на проблемы с просмотром видеороликов, 30% — на проблемы с доступом к сайту, еще 10% испытывали трудности с авторизацией.

ТехнологииIT
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