В Казани активисту назначили 20 часов обязательных работ за одиночный пикет в поддержку Сенцова

Вахитовский районный суд Казани назначил активисту Камилю Гатауллину 20 часов обязательных работ за одиночный пикет в поддержку режиссера Олега Сенцова, осужденного к 20 годам колонии.

Как сообщает «Idel.Реалии», суд признал его виновным по статье «Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Гатауллин 1 июня провел одиночный пикет на улице Баумана, стоя с плакатом «Ответственность за незаконное ограничение свободы несет правительство РФ. Я не хочу быть соучастником преступления» в рамках международной акции #SaveOlegSentsov.

