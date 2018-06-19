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В Казани активисту назначили 20 часов обязательных работ за одиночный пикет в поддержку Сенцова

15:42, 19.06.2018 1

Вахитовский районный суд Казани назначил активисту Камилю Гатауллину 20 часов обязательных работ за одиночный пикет в поддержку режиссера Олега Сенцова, осужденного к 20 годам колонии.

Как сообщает «Idel.Реалии», суд признал его виновным по статье «Нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Гатауллин 1 июня провел одиночный пикет на улице Баумана, стоя с плакатом «Ответственность за незаконное ограничение свободы несет правительство РФ. Я не хочу быть соучастником преступления» в рамках международной акции #SaveOlegSentsov.

Происшествия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:11
    А что конкретно он нарушил? Одиночный пикет не требует разрешения
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