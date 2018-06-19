В Башкирии экс-глава района подозревается в продаже карьера добывающей компании

В Башкирии бывший глава Иглинского района подозревается в превышении полномочий. Проверка прокуратуры показала, что он незаконно продал добывающей компании землю под карьер.

ООО «Казаякский карьер» приобрело у района 24 га земли за 47 тысяч рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Отмечается, что российское законодательство не позволяет продавать такие участки, поскольку недра являются государственной собственностью. Чиновник мог только сдать в аренду этот участок.

Таким образом, он превысил свои полномочия.

В надзорном ведомстве заверили, что контролируют ход расследования дела.