В Башкирии экс-глава района подозревается в продаже карьера добывающей компании
В Башкирии бывший глава Иглинского района подозревается в превышении полномочий. Проверка прокуратуры показала, что он незаконно продал добывающей компании землю под карьер.
ООО «Казаякский карьер» приобрело у района 24 га земли за 47 тысяч рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Отмечается, что российское законодательство не позволяет продавать такие участки, поскольку недра являются государственной собственностью. Чиновник мог только сдать в аренду этот участок.
Таким образом, он превысил свои полномочия.
В надзорном ведомстве заверили, что контролируют ход расследования дела.ПроисшествияОбществоВласть Башкортостан
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