Поль Погба: «Я сейчас в Казани и про решение Гризманна остаться в Мадриде сказать не готов»

Полузащитник сборной Франции после победы над выступил в защиту нововведений в виде системы видеоповторов (VAR), а так же отметил, что его команде еще предстоит много работать, чтобы обыграть Перу и следующих соперников. По словам Поля, развитие команды должно набирать ход постепенно.

— Сборная Австралии хорошо защищается, — отметил Погба. – Мы сейчас понимаем, насколько матчи чемпионата мира по футболу являются уникальными и сложными. Мы ощутили этот уровень сложности на сегодняшнем матче.

— Как вы считаете, был ли пенальти в спорном моменте? И что вы думаете о системе VAR? Справедлива ли она?

— Если не смотреть видео, то я бы сразу не сказал, что там был пенальти. Судья не хотел давать пенальти сразу, но в итоге посмотрел видео и дал одиннадцатиметровый. Это было в нашу пользу. И если смотреть видео, то там становится, очевидно, что это было справедливо.

— Что вы можете сказать про Перу?

— Ни для кого не секрет, что это сильная команда. Без сомнения это будет сложный матч.

— Что вы думаете о решении Антуана Гризмана остаться в Мадриде?

— Я сейчас нахожусь в Казани и играю за сборную, так что не могу дать никаких комментариев по этому поводу, — приводит слова Поля Погба корреспондент «Реального времени»,