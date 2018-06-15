Голкипер сборной Франции: «Матч с Австралией будет настоящим боем»

На официальной предматчевой пресс-конференции голкипер сборной Франции Уго Льорис рассказал о своих ожиданиях на матч против Австралии, который пройдет завтра в Казани.

— Очень приятно принять участие в ЧМ. У нас большие амбиции. Но их нужно подтверждать на всех матчах. Это прекрасная возможность для всех наших футболистов, которую нужно использовать по максимуму для наших болельщиков. Я думаю, матч с Австралией будет настоящим боем. Мы изучили австралийцев, ждем напряженного матча, надо быть максимально концентрированными завтра.

Кроме того, Уго Льорис заявил, что особенно важно стартовать на турнире с победы и отрицал сложности с необычным временем начала игры.

«Мы часто говорили про важность хорошего старта, чтобы дать толчок на весь турнир. Непривычно ли начинать матч в 13:00 по московскому времени? Мы сталкиваемся с подобным на всех турнирах. Не вижу здесь сложностей. Мы привыкли к этому», — заверил голкипер.

Напомним, что завтра сборная Франции на стадионе «Казань Арены» проведет первый матч на ЧМ-2018 против национальной команды Австралии. Игра начнется в 13:00 по московскому времени. Сегодня футболисты сборной Франции также провели официальную открытую тренировку на «Казань Арене»

