Алексей Василевский подписал контракт с «Автомобилистом»

Воспитанник уфимского хоккея Алексей Василевский подписал новый односторонний контракт с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщает пресс-служба уральской команды.

Соглашение рассчитано на три года. Защитник перешел в екатеринбургский клуб в 2015 году.

За три сезона Алексей сыграл за команду из Екатеринбурга 165 матчей, в которых набрал 58 (21+37) очков. В прошлом году Василевский в ряде матчей выводил команду на лед в качестве капитана. В этом году Алексей во второй раз получил приглашение в олимпийскую сборную России, выиграл в ее составе «Кубок АЛРОСА» в апреле 2018, также являясь капитаном этой команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что Алексеем Василевским интересуются клубы из НХЛ.