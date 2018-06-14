Новости спорта

16:48 МСК
Новости раздела
Спорт

Алексей Василевский подписал контракт с «Автомобилистом»

15:52, 14.06.2018

Воспитанник уфимского хоккея Алексей Василевский подписал новый односторонний контракт с екатеринбургским «Автомобилистом», сообщает пресс-служба уральской команды.

Соглашение рассчитано на три года. Защитник перешел в екатеринбургский клуб в 2015 году.

За три сезона Алексей сыграл за команду из Екатеринбурга 165 матчей, в которых набрал 58 (21+37) очков. В прошлом году Василевский в ряде матчей выводил команду на лед в качестве капитана. В этом году Алексей во второй раз получил приглашение в олимпийскую сборную России, выиграл в ее составе «Кубок АЛРОСА» в апреле 2018, также являясь капитаном этой команды.

Ранее в СМИ появилась информация, что Алексеем Василевским интересуются клубы из НХЛ.

СпортХоккей Башкортостан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем