120 тысяч дополнительных билетов на матчи ЧМ-2018 раскупили за несколько часов

Накануне в 23.00 по московскому времени стартовала продажа дополнительных билетов, ранее зарезервированных для различных клиентских групп FIFA.

Уже через несколько часов после того, как на сайте FIFA стала доступна дополнительная квота билетов на чемпионат мира, 120 000 билетов было уже раскуплено болельщиками, сообщает официальный сайт организации.

В настоящее время для приобретения на сайте остается доступным лишь малая часть билетов.

Напомним, что с начала продаж в сентябре 2017 года болельщиками со всего мира реализовано уже более 2,5 миллионов билетов. Чемпионат мира в России стартует 14 июня в Москве матчем сборных России и Саудовской Аравии. Завершится российский мундиаль 15 июля финальной встречей на стадионе «Лужники».