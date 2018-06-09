Опубликован клип на официальную песню ЧМ-2018

В интернете появился клип на официальную песню чемпионата мира по футболу Live It Up, исполненную музыкантом Ники Джемом, американским актером Уиллом Смитом и албанской певицей Эрой Истрефи.



Ролик к моменту публикации посмотрели более 1,8 млн человек. В клипе запечатлены памятные моменты прошлых чемпионатов мира, фанаты, а также виды российских городов и пилотажная группа, оставляющая на небе следы российского триколора.

Напомним, музыканты исполнят песню Live It Up 15 июля на стадионе «Лужники» в Москве перед финальным матчем чемпионата мира. Подробно о подготовке к мундиалю – в материалах «Реального времени».