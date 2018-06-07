Иржи Секач: ЧМ в Дании был сильнее, чем Олимпиада в Корее

В большом эксклюзивном интервью «Реальному времени» форвард «Ак Барса» Иржи Секач рассказал, что думает об уровне Олимпиады в Пхенчане, а так же поделился мнением о странном поведении персонала сборной Чехии по отношению к российским СМИ.

— Работники сборной Чехии не пускали российских журналистов на ваши тренировки. Почему?

— Я не знаю (смеется). Думаю, что тренеры не хотели, чтобы кто-либо из прессы видел нас. Даже не знаю, какую именно часть, как я шутил. Но если серьезно, не думаю, что дело в этом матче. Неважно. Я просто счастлив, что удалось там выступить, мы проделали большую работу, и это поменяло мое настроение.

— Ты не очень удачно выступил на Олимпиаде в Корее, да и вообще в сборной. Но в КХЛ ты один из лучших легионеров лиги. Почему так происходит?

— Тоже не знаю. Обычно игрокам для успешного выступления в сборной нужно играть на международной арене, забивать там голы. Возможно, я просто еще довольно молодой и мне нужно больше опыта. Мне для хорошей игры нужно почувствовать себя комфортно. Здесь я чувствую себя именно так. Получаю отличную помощь от своих партнеров. Ази и Ландер — это великолепные игроки. И мы стали очень сильной связкой. Мы знаем каждое движение друг друга, знаем, кто где ждет передачу. А в национальной команде каждый раз разные игроки. Ты не можешь знать всех, тебе заново надо изучать новую для себя систему. Надеюсь, я внесу небольшие изменения и найду свою игру в национальной команде.

— Что для тебя стало большим сюрпризом на Олимпиаде? Выступление сборной Германии или победа на турнире российской команды?

— Я думаю, для всех большим сюрпризом стали хоккеисты из сборной Германии. Они играли отлично! Никто не ожидал от немцев, что они выступят так удачно, но парни преподнесли сюрприз всему миру.



— Ты согласен с мнением, что настоящий уровень мирового хоккея был на чемпионате мира в Дании, а не в Корее?



— Да, конечно. Я так же думаю. Приехали лучшие игроки из НХЛ, куда более известные и популярные люди со всего мира. Я могу сказать, что из Чехии приехало не так много людей, когда мы играли в Корее, но я видел, как сильно интересовались именно чемпионатом мира. Мне кажется, к Корее они не так серьезно отнеслись. Во время чемпионата мира все люди обсуждали, интересовались. Я думаю, им больше нравился чемпионат мира в Дании. Потому что лучшие игроки мира были там.





Иржи Секач набрал 42 очка в 50 матчах в регулярном сезоне КХЛ 2017/2018. По ходу плей-офф чешский нападающий заработал 13 очков в 15 играх.