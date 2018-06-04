Следком проверит обстоятельства гибели мальчика в Татарстане

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

Следственный комитет проведет проверку для выяснения обстоятельств гибели мальчика 2012 года рождения на реке Мензеля, узнало «Реальное время» из собственного источника.

По предварительным данным, компания из трех детей 5—7 лет играла у опоры разобранного моста. Один из ребят упал с высоты опоры моста в реку. Дети пытались его спасти, но не смогли. Побежали за взрослыми. Отец одного из детей нырял, но найти утонувшего не смог, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Тело ребенка было обнаружено на глубине 3—4 метров, на расстоянии от берега 3 метра, в 15 метрах ниже по течению реки от места падения.

