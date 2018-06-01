Бурмистров о больших штрафах в первых играх:«Я забыл, что правила НХЛ и КХЛ разные»

Александр Бурсмистров, который провел первую половину минувшего сезона в НХЛ («Ванкувер Кэнакс»), а во второй половине вернулся в казанский «Ак Барс» и выиграл Кубок Гагарина, рассказал о сложностях адаптации и различиях в североамериканском и российском хоккее.

— Когда ты только вернулся в Россию, первая же игра была в Нижнем Новгороде. А учитывая, что арена там довольно старая и маленькая, не было тяжких мыслей, мол, «еще неделю назад играл на полных двадцатитысячниках, а сегодня приходится раскатываться вот здесь»? И ощущение от хоккея уже не то.

— Да не сказал бы. В Нижнем Новгороде это компенсируется болельщиками. Там поклонники болеют, переживают — очень громкий стадион. Я даже не думал о том, что он маленький. По накалу тяжелая была игра, я только прилетел, акклиматизация проходила. Но для первой игры, я считаю, неплохо выступил.

— Самое главное, весело! Тебе там, по-моему, 10 минут штрафа выписали.

— Да, точно. В первом периоде мне уже выписали 10 минут. Я забыл просто, правила игры другие, отличаются (смеется).



Напомним, что 26-летний Александр Бурмистров вернулся в казанский «Ак Барс» в конце декабря 2017 года, после двух с половиной сезонов в НХЛ. За это время нападающий провел 10 игр в «регулярке» и набрал 6 очков. В Кубке Гагарина игрок сыграл в 17 играх и заработал 3 очка.

«Ак Барс» сделал Бурмистрову квалификационное предложение о продлении контракта.