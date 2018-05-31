Обвиняемого в похищении сына главреда «Вечерней Казани» приговорили к 6,5 года колонии

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Сегодня Верховный суд РТ огласил приговор по делу о похищении в 2006 году сына главного редактора газеты «Вечерняя Казань». За участие в этом преступлении обвиняемый Денис Федотов наказан 6,5 года колонии общего режима, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.

В прениях гособвинитель запрашивал срок в 7 лет колонии строгого режима. А от представителя потерпевших прозвучало мнение, что реальный заказчик похищения так и не был установлен.

Напомним, в ночь на 21 января 2006 года в Казани был похищен 19-летний сын главного редактора газеты «Вечерняя Казань», который на третьи сутки смог сбежать из частного дома поселка Нагорный, где его удерживали. Для этого ему пришлось перегрызть веревки и выбить стекло.



В феврале 2007-го за это преступление были осуждены водитель издательства «Идел-Пресс» Фарит Фатхутдинов и еще четверо казанцев, получившие в сумме 51 год лишения свободы. Обвинение придерживалось версии, что действовали они по заказу неустановленных лиц, рассчитывая на вознаграждение в 100 тыс. долларов. Причем сначала заказчиком похищения Фатхутдинов называл своего шефа — главного инженера издательства, но позже заявил, что это был оговор.

37-летнему соучастнику похищения Денису Федотову тогда удалось скрыться. Сегодня в последнем слове он признал свою вину и заочно извинился перед потерпевшими.