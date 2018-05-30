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В Казани судят сына судьи за «пьяное» ДТП с тяжкими последствиями

10:39, 30.05.2018
В Казани судят сына судьи за «пьяное» ДТП с тяжкими последствиями
Фото: Реальное время (Мельников - крайний справа в первом ряду)

Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани приступил к рассмотрению дела Сергея Мельникова, который обвиняется в «пьяном» ДТП с погибшим и пострадавшими.

По версии обвинения, 30 января в 1 час 40 минут на пересечении проспекта Ямашева с улицей Мусина нетрезвый водитель Kia Optima, пытаясь уйти от полицейской погони на скорости врезался в остановившуюся на светофоре «семерку». В результате погиб 19-летний пассажир отечественного авто, еще четверо получили тяжелые травмы.

Как сообщил «Реальному времени» один из потерпевших, Мельников является сыном судьи арбитражного суда. Вину сегодня на процессе он полностью признал.

ПроисшествияОбществоВласть Татарстан
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