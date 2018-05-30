В Казани судят сына судьи за «пьяное» ДТП с тяжкими последствиями

Фото: Реальное время (Мельников - крайний справа в первом ряду)

Сегодня Ново-Савиновский райсуд Казани приступил к рассмотрению дела Сергея Мельникова, который обвиняется в «пьяном» ДТП с погибшим и пострадавшими.

По версии обвинения, 30 января в 1 час 40 минут на пересечении проспекта Ямашева с улицей Мусина нетрезвый водитель Kia Optima, пытаясь уйти от полицейской погони на скорости врезался в остановившуюся на светофоре «семерку». В результате погиб 19-летний пассажир отечественного авто, еще четверо получили тяжелые травмы.

Как сообщил «Реальному времени» один из потерпевших, Мельников является сыном судьи арбитражного суда. Вину сегодня на процессе он полностью признал.