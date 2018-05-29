Сердар Азмун сыграл за сборную Ирана
Нападающий сборной Ирана и казанского «Рубина» принял участие в товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира в России.
28 мая команда Карлуша Кейруша в Стамбуле уступила сборной Турции со счетом 1:2, сообщает официальный сайт казанского клуба.
Нападающий Сердар Азмун вышел в стартовом составе сборной Ирана и был заменен на 80-й минуте. Результативными действиями не отличился.
Напомним, сборная Ирана стала первой командой, отобравшейся на ЧМ-2018, выйдя с первого места в своей группе азиатской зоны. На предстоящем мундиале иранская команда будет выступать в группе B вместе со сборными Марокко, Португалии и Испании.СпортФутбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым