Генеральный директор АО «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев ответит на вопросы читателей в прямом эфире
31 мая в 10.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Петр Трубаев, генеральный директор АО «ЮВТ Аэро»
Тезисы к обсуждению:
- Изменит ли внедрение нулевого НДС географию полетов внутри страны?
- Будет ли летать «ЮВТ Аэро» в Крым и Сочи по льготным тарифам?
- В каких регионах особенно высок спрос на полеты? Какие направления невостребованы?
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