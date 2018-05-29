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Генеральный директор АО «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев ответит на вопросы читателей в прямом эфире

09:25, 29.05.2018 Мероприятие:  Online-конференция с Петром Трубаевым, генеральным директором АО «ЮВТ Аэро»
Генеральный директор АО «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев ответит на вопросы читателей в прямом эфире

31 мая в 10.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Петр Трубаев, генеральный директор АО «ЮВТ Аэро»

Тезисы к обсуждению:

  • Изменит ли внедрение нулевого НДС географию полетов внутри страны?
  • Будет ли летать «ЮВТ Аэро» в Крым и Сочи по льготным тарифам?
  • В каких регионах особенно высок спрос на полеты? Какие направления невостребованы?


Вы можете задавать свои вопросы прямо сейчас в комментариях или в социальных сетях с хештегом #вопросонлайн.



МероприятияOnline-конференции Татарстан
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