31 мая 2018

Online-конференция с Петром Трубаевым, генеральным директором АО «ЮВТ Аэро»

Online-конференция с Петром Трубаевым, генеральным директором АО «ЮВТ Аэро»

31 мая в 10.00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет Петр Трубаев, генеральный директор АО «ЮВТ Аэро»

Тезисы к обсуждению:

  • Изменит ли внедрение нулевого НДС географию полетов внутри страны
  • Будет ли летать ЮВТ АЭРО вКрым и Сочи по льготным тарифам
  • В каких регионах особенно высок спрос на полеты? Какие направления невостребованны

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