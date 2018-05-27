Александр Пашков: «Вестерлунд не сумел или не захотел поработать в «Салавате» на длительную перспективу»

Знаменитый советский голкипер и тренер Александр Пашков, на примере с бывшим наставником «Салавата Юлаева» Эркка Вестерлундом, поделился своим мнением о засилии в КХЛ иностранных тренеров.

«Возвращение тренеров-легионеров? Я считаю, что это отрыжка тех времен, когда наш хоккей переживал очевидный кризис. И дело даже не в квалификации зарубежных специалистов — она разная, а в том, что их работа не является системной и в лучшем случае приносит кратковременный результат.

Самый свежий пример — Вестерлунд. Крепкий специалист, в свое время возглавлявший сборную Финляндии. Но в Уфе, получив в свое распоряжение очень интересную команду, заложить фундамент, поработать стратегически он или не сумел, или не захотел. Попытался выжать быстрый результат, не получилось, уехал — да еще напоследок в интервью всех раскритиковал. При этом никого из молодых не вырастил — ни игроков, ни тренеров. Как итог — экстренная и очень сомнительная замена Вестерлунда на Колю Цулыгина», — сказал Пашков изданию Russia-Hockey.

Напомним, что «Салават Юлаев» начнет следующий сезон под руководством нового тренера. Им станет помощник Эркка Вестерлунда уфимец Николай Цулыгин.