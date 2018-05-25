Компания Вячеслава Зубарева стал автохолдингом года по продажам авто с пробегом

24 мая в Москве прошла четвертая по счету торжественная церемония вручения премии «АВТОДИЛЕР ГОДА».

В этом году на победы в номинациях претендовали более 550 дилерских центров и холдингов со всей России: от Калининграда до Владивостока. На основе анализа их деятельности экспертами агентства «АВТОСТАТ» были определены лидеры в номинациях «Лучший по организации продаж новых автомобилей», «Лучший по организации продаж автомобилей с пробегом», «Лучший по организации сервиса».









Компания Вячеслава Зубарева стала автохолдингом года в номинации «Организация продаж автомобилей с пробегом», а дилерский центр ТТС «Тойота Центр Казань» стал победителем премии «Автодилер года — 2018» в номинации «Организация сервиса».

Напомним, что по итогам 2017 года продажи автомобилей с пробегом в «ТрансТехСервис» выросли на 41% и превысили 30 тыс. единиц. По этому показателю челнинцев обходит только ГК «Рольф».

Партнерский материал