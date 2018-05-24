Хоккейный матч КХЛ на новом футбольном стадионе ЧМ-2018 может пройти в Нижнем Новгороде

Очередной матч чемпионата Континентальной хоккейной лиги на открытом воздухе может быть проведен в Нижнем Новгороде на арене футбольного чемпионата мира — стадионе «Нижний Новгород», заявил исполняющий обязанности председателя правления нижегородского «Торпедо» Дмитрий Сватковский.

«Мы планируем проведение «Зимней классики» в ближайшее время, изучаем опыт проведения в Хельсинки в прошлом году. Считаем, что это одна из интересных идей, мы обсуждаем ее с руководством КХЛ и лично с (Дмитрием) Чернышенко. Конечно, эта идея нас интересует. Мы прорабатываем с руководством КХЛ, как это сделать, как трансформировать арену, и можно успеть провести в этом году. Идея очень перспективная», — сказал Сватковский журналистам.

Первые в истории матчи КХЛ на открытом воздухе состоялись в прошедшем сезоне в Хельсинки и Риге.





