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Суд отказал АСВ в признании недействительными сделок «Татфондбанка» на 79,4 млн рублей

14:57, 24.05.2018 Сюжет:  Банковский кризис в РТ
Суд отказал АСВ в признании недействительными сделок «Татфондбанка» на 79,4 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Арбитражный суд Республики Татарстан отказался признавать недействительными около 20 сделок ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 79,4 млн рублей.

Как сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов, почти все банковские операции касались досрочного возврата вкладов и выдаче наличных физлицам.

Также сделки с ТФБ заключили ООО «Автохолдинг» (2,6 млн рублей), филиал ООО «Страховая группа «АСКО» в Саратове (1,5 млн), АО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» (3 млн), ООО «Коллекция упаковки» (4,2 млн), ООО «Новые информационный системы-21» (1,3 млн), ООО «ПЭК Регион 2» (1,2 млн).

Ранее АС РТ отказался признавать недействительными сделки «Татфондбанка» на 56,4 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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