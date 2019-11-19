Фотомарафон «100-летие ТАССР»: студент КАИ и ассистент И.С. Адгамов в кабинете физики, 1941—42 годы

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Учеба в большинстве казанских вузов прерывалась только на период строительства Казанского обвода. Например, в КАИ занятия для студентов возобновились уже в феврале 1941 года.

Летом и осенью 1941 года в Казань эвакуировали не только предприятия, но и вузы из Москвы и из западных районов страны. В КАИ разместились лаборатории и подразделения Института физики АН СССР, ЦАГИ (Центрального аэрогидродинамического института), Летно-исследовательского института (ЛИИ), НИИ гражданского воздушного флота и весь состав Харьковского авиационного института (ХАИ) — вместе со студентами. Приезжавших селили в учебном здании №1 и в квартирах сотрудников института.

Экзамен в КАИ, ориентировочно 1942 год. Фото: из фондов Музея КНИТУ-КАИ.

В коллектив студентов КАИ и ХАИ вливались и другие эвакуированные: из Киева, Ленинграда, Москвы. Чтобы увеличить выпуск специалистов для авиационной промышленности, еще до войны руководством СССР было принято решение ускорить подготовку авиационных инженеров за счет студентов старших курсов необоронных специальностей некоторых вузов. Поэтому еще в начале 1941 года в Казани закрыли КИИКС, а их учебное здание и все студенты перешли под крыло КАИ.

На экзаменах по электротехнике, 1945 год. Фото: из фондов Музея КНИТУ-КАИ

С началом войны переработали учебные планы, чтобы ускорить специализацию по авиационному профилю. Первый выпуск инженеров-«ускоренников» в КАИ состоялся в 1943 году, тогда же, когда и первый выпуск инженеров моторостроительного факультета, основанного в 1939 году. Всю войну в институте готовили военных специалистов: планеристов, парашютистов-десантников, снайперов, младших командиров. Несмотря на то, что сотрудники и студенты КАИ имели бронь, они с первых дней войны уходили на фронт добровольцами. Всего на фронт ушли 700 преподавателей, сотрудников и студентов института. С войны не вернулись 206 человек.

Первый выпуск моторостроителей в КАИ, 1943 год. Фото: из фондов Музея КНИТУ-КАИ

Всего за время войны институт подготовил 445 инженеров для авиационной промышленности. Всех студентов нужно было обеспечивать продуктами и топливом: поэтому всю войну и преподаватели, и сотрудники вуза, и сами студенты постоянно участвовали в сельскохозяйственных и лесозаготовительных работах.

Студенты КАИ на лесозаготовках, 1945 год. Фото: из фондов Музея КНИТУ-КАИ

Обеспечение продовольствием проходило по двумя путям: во-первых, под подсобное хозяйство распахали институтский аэродром. Там выращивали овощи. Во-вторых, мастерские института помогали колхозникам Татарии: здесь изготавливали запчасти для сельхозтехники, а в деревню регулярно отправляли инженеров для ремонта техники и студентов для уборки урожая. Таким образом сотрудникам и студентам КАИ всю войну обеспечивали скудное, но все-таки какое-то питание.

КАИсты на сельхозработах, 1945 год. Фото: из фондов Музея КНИТУ-КАИ

Людмила Губаева