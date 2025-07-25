Усиление для «Зенита» перед «Рубином», фишка «Ахмата» против ЦСКА и битва «Локо» с чемпионом

Что ждать от матчей 2-го тура РПЛ

Фото: Динар Фатыхов

Второй тур нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует уже сегодня. Первыми сыграют в Самаре местные «Крылья Советов» и «Пари НН». В субботу и воскресенье состоятся главные матчи тура: «Краснодар» — «Локомотив» и «Рубин» — «Зенит». Что ждать от футбольного уикенда — в превью «Реального времени».

«Рубин» — «Зенит»: Вендел возвращается



Один из двух топ-матчей тура пройдет в Казани. «Рубин» в прошлом сезоне ни разу не смог обыграть «Зенит», хотя команды встречались четыре раза. Более того, в этих матчах казанцы не забили ни одного мяча в ворота многократных чемпионов страны. После возвращения в Премьер-лигу «Рубин» уступил питерцам в пяти из шести очных поединков.

Новый сезон РПЛ обе команды начали с победы. «Зенит» в своем прошлогоднем стиле при не самой яркой игре обыграл дома «Ростов». Вице-чемпионы турнира пропустили от ростовчан первыми, но смогли переломить ход встречи и добыть три очка. У «Рубина» задача была сложнее. Во-первых, играли на выезде в Грозном, а во-вторых, «Ахмат» серьезно усилился в межсезонье. Как бы там ни было, подопечные Рашида Рахимова добились уверенной победы — 2:0.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Казани у «Зенита» должен вернуться в состав Вендел. Бразильца включили в заявку команды только накануне. Впрочем, состав «Зенита» укомплектован классными футболистами, потеря одного из них не сильно уменьшает шансы на победу в матче с «Рубином». Питерцы будут явными фаворитами встречи в Казани, хотя команда Рахимова будет цепляться за очки.

«Краснодар» — «Локомотив»: станет ли матч украшением тура?

Действующий чемпион РПЛ впервые в этом сезоне сыграет не в Казани. «Краснодар» открыл футбольный год двумя матчами в столице Татарстана. Вначале команда Мурада Мусаева проиграла ЦСКА (0:1) в битве за Суперкубок России, а затем в рамках 1-го тура на казанском стадионе обыграла в гостевой встрече «Пари НН» (3:0). Нижегородская арена сейчас находится на ремонте, поэтому домашнюю игру им пришлось проводить в Казани.

Противостояние «Краснодара» и «Локомотива» должно стать главным украшением тура. Обе команды стартовали в чемпионате с уверенной победы с одинаковым счетом 3:0. Если «быки» разгромили «Пари НН», то москвичи переиграли «Сочи». Теперь в очном поединке предстоит определить, чей успех на старте был менее логичен.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Локомотив» подходит к игре с чемпионом с внутренними проблемами. В прессе активно распространяются слухи о возможном уходе сразу двух основных футболистов. Так, команда может в одночасье лишиться лидера атаки Сергея Пиняева и капитана Дмитрия Баринова. Одного из них планирует схантить ЦСКА, а второго — европейские клубы. «Краснодар» же в Казани анонсировал трансфер новичка, но вот уже четверг, а официального объявления до сих пор нет. Дождемся ли до матча?

«Динамо» — «Ростов»: Карпин против «бывших»

Карпин возглавил московское «Динамо» спустя пару месяцев после того, как ушел из «Ростова» под предлогом желания сконцентрироваться на работе со сборной России. Теперь бывшему рулевому ростовчан предстоит сразиться с бывшей командой уже во втором туре нового чемпионата.

«Бело-голубые» ожидаемо будут фаворитами матча. Как минимум из-за того, что летом Карпин переманил в свою новую команду лучшего бомбардира «Ростова» прошлого сезона Максима Осипенко. Ростовчане ощутимо стали слабее, хотя матч 1-го тура с «Зенитом» показал, что даже в таком состоянии подопечные Джонатана Альбы способны навязать борьбу топ-клубам.

Впрочем, «Динамо» по игре пока не впечатляет. Карпин с трудом забрал победу в стартовом поединке чемпионата с «Балтикой» (2:1). Москвичи долгое время уступали в счете, а футбол в их исполнении был далек от идеала, хотя свои три очка в копилку они добавили.

ЦСКА — «Ахмат»: шанс для Садулаева

Армейская команда неожиданно потеряла очки в стартовом туре с «Оренбургом». ЦСКА под руководством Фабио Челестини в гостях сыграла вничью с оренбуржцами, не забив при этом ни разу. После победы в Суперкубке от команды ждали более искрометного результата, однако старт в РПЛ получился сложным.

Теперь армейцам необходимо побеждать «Ахмат», который проиграл «Рубину». В Грозном в это межсезонье набрали крайне интересный состав под амбициозного тренера Александра Сторожука. Для чеченских руководителей будет большим ударом, если команда начнет чемпионат с двух поражений подряд.

Против «Рубина» с капитанской повязкой в «Ахмате» вышел Лечи Садулаев. Хавбек входит в сферу интересов ЦСКА, москвичи уже долгое время пытаются завершить трансфер игрока. Лидеру грозненцев представится возможность воочию продемонстрировать армейцам необходимость своего трансфера в Москву. Так что Садулаев должен стать фишкой «Ахмата» в битве с ЦСКА.

Короткой строкой

В четырех других матчах 2-го тура есть свои интересные сюжеты. «Спартаку» на этой неделе предстоит сыграть с «Балтикой», которая рискует начать свое возвращение в РПЛ с двух поражений. У «красно-белых» же есть возможность продлить победную серию на старте сезона. Хотя никто не удивится, если балтийцы смогут зацепить ничью.

«Пари НН» продолжит свое турне по городам Поволжья. После домашнего поражения от «Краснодара» в Казани нижегородцев ожидает вояж в Самару. Матч должен стать проверкой для атакующего стиля Алексея Шпилевского, амбиции которого не позволяют допустить осечку в соперничестве с равными себе командами. «Крылья» с Магомедом Адиевым не скрывают, что будут играть от обороны, поэтому примерный рисунок предстоящего матча уже известен.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

«Сочи» и «Акрон» будут выяснять с «Оренбургом» и «Динамо» из Махачкалы, чей поединок в туре самый скучный. Афиша обоих матчей не вызывает особого восторга. Ни одна из команд не убедила своей игрой в первом туре чемпионата.