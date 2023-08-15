День в истории: Шаймиев и Рахимов подписали договор, погасла звезда по имени Солнце
Чем примечательна дата 15 августа?
15 августа «отменили» творчество Ахматовой и Зощенко, было запатентовано зубоврачебное кресло, во Францию доставлен Ильич Рамирес Санчес, Татарстан и Башкортостан подписали договор о дружбе. Родились тюркоголог и политик Хади Атласи, актриса Лейсан Гатауллина, поэт Рахим Саттар. Умерли рок-музыкант Виктор Цой, художники Поль Синьяк и Рене Магритт, писатель Гарри Гаррисон. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Будущий депутат Госдумы
15 августа 1876 года в селе Старое Чекурское (ныне Дрожжановский район) родился Хади Атласи, депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Самарской губернии, автор книг по истории Казанского и Сибирского ханств. За критику политики царского правительства в отношении малых народов страны был приговорен к трем месяцам тюрьмы. Также жил в Азербайджане, где был ложно осужден на 10 лет. Выступал против латинизации татарского алфавита. Обвиняясь в «султан-галеевщине», был отправлен на 10 лет в лагеря, но через три года освобожден по состоянию здоровья, чтобы быть вновь арестованным как предполагаемый руководитель тайной организации национальной интеллигенции. Расстрелян 15 февраля 1939 года, реабилитирован в 1958-м.
15 августа 1912 года родился поэт Рахим Саттар. Перед Великой Отечественной работал в молодежной газете заместителем редактора, попал в плен в 1942 году. Там встречается с Абдуллой Алишем и вступает в организацию, собранную Мусой Джалилем и его товарищами. Работает в газете «Идел-Урал», проводит антигитлеровскую агитацию среди пленных. В 1943 году бежал из тюрьмы. Его сообщник, польский лесник, был казнен. Судьба самого Саттара неизвестна.
15 августа 1991 года председатель Верховного Совета Башкортостана Муртаза Рахимов и президент Татарстана Минтимер Шаймиев подписали Договор о дружбе и экономическом сотрудничестве, первый документ подобного рода в истории взаимоотношений нашей республики с другими субъектами страны и иностранными государствами.
15 августа 1997 года родилась актриса Камаловского театра Лейсан Гатауллина. Первоначально училась в Елабуге на факультете иностранных языков, но через два года перешла в институт культуры. В театре с 2021 года, за роль Сарвар в спектакле «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие звезды») получила премию «Тантана» в номинации «Дебют». Одна из актрис сериала «Алмаш» для канала ТНВ.
15 августа 2022 года «Реальное время» вернулось к теме многокилометровых пробок на трассе вокруг Казани из-за бесконечного дорожного ремонта. Один из рекордов был побит в июне 2022-го, когда северный обход Казани, являющийся частью М-7, встал на всем протяжении от Мамадышского тракта до улицы Азина. Общая протяженность дорожного затора тогда составила 21,8 км, из которых 11 км стояли в прямом смысле — на карте они были помечены бордовым цветом, что означает «движение перекрыто». Причиной затора стали ремонтные работы на двухуровневой дорожной развязке М-7 — улица Азина.
Ушел Цой
15 августа 1946 года руководитель Управления пропаганды и агитации Андрей Жданов на собрании Ленинградской партийной организации ополчился на творчество Ахматовой и Зощенко: «Ахматова — личность тоже известная. Дворянка. <…> Если в ее произведениях есть политика, то эта политика есть только вздыхание по Средневековью: «Ах, как хорошо жилось в старом Ленинграде! Ах, какие были дворцы при Екатерине! Ах, какие были послушные мужики в период Николая I». Вот так она говорит, если касается политических тем. <…> В чем заключается искусство Ахматовой? <…> Томление, упадок и, кроме того, невероятная блудня». Доклад стал основой партийного постановления «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Ахматову и Зощенко исключили из Союза писателей.
15 августа 1990 года погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой — его автомобиль столкнулся на 35-м километре автодороги Р-126 Слока — Талси в Латвии с автобусом. Последний альбом «Кино» вышел после его смерти — незадолго до гибели Цой записал с гитаристом Юрием Каспаряном демоварианты песен, которые потом использовали остальные музыканты коллектива.
Привезли Ильича
15 августа 1848 года было запатентовано зубоврачебное кресло. Уолдо Хэнчетт из города Сиракьюс усовершенствовал достижения своих коллег, добавив к креслу подголовник. При этом в разработке он, по слухам, использовал чертежи пыточных приспособлений инквизиции.
15 августа 1994 года во Францию доставили террориста Карлоса Шакала. Ильич Рамирес Санчес был схвачен ранее спецслужбами в Судане. Санчес родился в Каракасе, в 1968-м учился в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, после уехал в Бейрут. Ему предъявили обвинение в убийстве двух парижских полицейских и соратника, Мохаммеда Мухарбаля, в 1975 году. Суд признал Карлоса виновным и приговорил его к пожизненному заключению без права помилования.
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