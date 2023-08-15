День в истории: Шаймиев и Рахимов подписали договор, погасла звезда по имени Солнце

Чем примечательна дата 15 августа?

Фото: Михаил Козловский/realnoevremya.ru

15 августа «отменили» творчество Ахматовой и Зощенко, было запатентовано зубоврачебное кресло, во Францию доставлен Ильич Рамирес Санчес, Татарстан и Башкортостан подписали договор о дружбе. Родились тюркоголог и политик Хади Атласи, актриса Лейсан Гатауллина, поэт Рахим Саттар. Умерли рок-музыкант Виктор Цой, художники Поль Синьяк и Рене Магритт, писатель Гарри Гаррисон. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Будущий депутат Госдумы



15 августа 1876 года в селе Старое Чекурское (ныне Дрожжановский район) родился Хади Атласи, депутат Государственной думы Российской империи II созыва от Самарской губернии, автор книг по истории Казанского и Сибирского ханств. За критику политики царского правительства в отношении малых народов страны был приговорен к трем месяцам тюрьмы. Также жил в Азербайджане, где был ложно осужден на 10 лет. Выступал против латинизации татарского алфавита. Обвиняясь в «султан-галеевщине», был отправлен на 10 лет в лагеря, но через три года освобожден по состоянию здоровья, чтобы быть вновь арестованным как предполагаемый руководитель тайной организации национальной интеллигенции. Расстрелян 15 февраля 1939 года, реабилитирован в 1958-м.

15 августа 1912 года родился поэт Рахим Саттар. Перед Великой Отечественной работал в молодежной газете заместителем редактора, попал в плен в 1942 году. Там встречается с Абдуллой Алишем и вступает в организацию, собранную Мусой Джалилем и его товарищами. Работает в газете «Идел-Урал», проводит антигитлеровскую агитацию среди пленных. В 1943 году бежал из тюрьмы. Его сообщник, польский лесник, был казнен. Судьба самого Саттара неизвестна.

15 августа 1991 года председатель Верховного Совета Башкортостана Муртаза Рахимов и президент Татарстана Минтимер Шаймиев подписали Договор о дружбе и экономическом сотрудничестве, первый документ подобного рода в истории взаимоотношений нашей республики с другими субъектами страны и иностранными государствами.

15 августа 1997 года родилась актриса Камаловского театра Лейсан Гатауллина. Первоначально училась в Елабуге на факультете иностранных языков, но через два года перешла в институт культуры. В театре с 2021 года, за роль Сарвар в спектакле «Сүнгән йолдызлар» («Угасшие звезды») получила премию «Тантана» в номинации «Дебют». Одна из актрис сериала «Алмаш» для канала ТНВ.

15 августа 2022 года «Реальное время» вернулось к теме многокилометровых пробок на трассе вокруг Казани из-за бесконечного дорожного ремонта. Один из рекордов был побит в июне 2022-го, когда северный обход Казани, являющийся частью М-7, встал на всем протяжении от Мамадышского тракта до улицы Азина. Общая протяженность дорожного затора тогда составила 21,8 км, из которых 11 км стояли в прямом смысле — на карте они были помечены бордовым цветом, что означает «движение перекрыто». Причиной затора стали ремонтные работы на двухуровневой дорожной развязке М-7 — улица Азина.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Ушел Цой

15 августа 1946 года руководитель Управления пропаганды и агитации Андрей Жданов на собрании Ленинградской партийной организации ополчился на творчество Ахматовой и Зощенко: «Ахматова — личность тоже известная. Дворянка. <…> Если в ее произведениях есть политика, то эта политика есть только вздыхание по Средневековью: «Ах, как хорошо жилось в старом Ленинграде! Ах, какие были дворцы при Екатерине! Ах, какие были послушные мужики в период Николая I». Вот так она говорит, если касается политических тем. <…> В чем заключается искусство Ахматовой? <…> Томление, упадок и, кроме того, невероятная блудня». Доклад стал основой партийного постановления «О журналах «Звезда» и «Ленинград». Ахматову и Зощенко исключили из Союза писателей.

15 августа 1990 года погиб лидер группы «Кино» Виктор Цой — его автомобиль столкнулся на 35-м километре автодороги Р-126 Слока — Талси в Латвии с автобусом. Последний альбом «Кино» вышел после его смерти — незадолго до гибели Цой записал с гитаристом Юрием Каспаряном демоварианты песен, которые потом использовали остальные музыканты коллектива.

Максим Платонов/realnoevremya.ru

Привезли Ильича



15 августа 1848 года было запатентовано зубоврачебное кресло. Уолдо Хэнчетт из города Сиракьюс усовершенствовал достижения своих коллег, добавив к креслу подголовник. При этом в разработке он, по слухам, использовал чертежи пыточных приспособлений инквизиции.

15 августа 1994 года во Францию доставили террориста Карлоса Шакала. Ильич Рамирес Санчес был схвачен ранее спецслужбами в Судане. Санчес родился в Каракасе, в 1968-м учился в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы, после уехал в Бейрут. Ему предъявили обвинение в убийстве двух парижских полицейских и соратника, Мохаммеда Мухарбаля, в 1975 году. Суд признал Карлоса виновным и приговорил его к пожизненному заключению без права помилования.