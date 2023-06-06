Массовое отравление сидром, прорыв Каховской ГЭС / «Реальное время Live»
Уже со вчерашнего утра СМИ активно освещают массовое отравление алкоголем — предположительно, напитком «Мистер Сидр» самарского производства. Первые случаи зафиксировали в Ульяновской области, затем — в Самаре, Удмуртии и Пензе. Утром было известно о 50 пострадавших, 28 из которых скончались. А тем временем Каховская ГЭС практически полностью ушла по воду. В районе Новой Каховки уровень воды в Днепре поднялся более чем на 10 метров. Разлив реки после прорыва добрался почти до центра Херсона, по словам местных жителей, вода уже дошла до микрорайона Военка. Подробнее об этих событиях смотрите в нашем обзоре «Реальное время Live».
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