Новости происшествий

21:20 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Массовое отравление сидром, прорыв Каховской ГЭС / «Реальное время Live»

17:00, 06.06.2023 3 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Массовое отравление сидром, прорыв Каховской ГЭС / «Реальное время Live»

Уже со вчерашнего утра СМИ активно освещают массовое отравление алкоголем — предположительно, напитком «Мистер Сидр» самарского производства. Первые случаи зафиксировали в Ульяновской области, затем — в Самаре, Удмуртии и Пензе. Утром было известно о 50 пострадавших, 28 из которых скончались. А тем временем Каховская ГЭС практически полностью ушла по воду. В районе Новой Каховки уровень воды в Днепре поднялся более чем на 10 метров. Разлив реки после прорыва добрался почти до центра Херсона, по словам местных жителей, вода уже дошла до микрорайона Военка. Подробнее об этих событиях смотрите в нашем обзоре «Реальное время Live».

"Реальное время"
ПроисшествияОбщество

Новости партнеров

 комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 17:21
    28 погибших от сидра! обалдеть
    Ответить
    Анонимно 17:39
    какой-то ужас в Херсоне, не одно так другое
    Ответить
    Анонимно 17:58
    одно вытекает из другого там
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Новости происшествий

21:20 МСК Все новости
Новости раздела