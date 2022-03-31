Хотите чемпионат мира? Смотрите корэш

Вид спорта из которого невозможно исключить Россию

Фото: Максим Платонов

Кризис — это всегда время новых возможностей. Это прекрасно осознают в международной федерации борьбы корэш. Еще во времена пандемии борцы были одними из немногих, возможно, даже единственными, кто провел и чемпионат мира в Казани, и Кубок мира в Москве. Сейчас на ограничения из-за коронавируса накладывается серьезный политический кризис. Но и с этим можно справиться рассказывает в авторской колонке для «Реального времени» вице-президент международной федерации Равиль Ногуманов.

В Казани должны состояться чемпионат и первенство планеты

В мире сложилась ситуация, о которой все знают, — связанная с отменой на текущий 2022 год международных спортивных турниров на территории России. В то же время федерация корэш России по согласованию с международной федерацией поясной борьбы корэш утвердили проведение чемпионата и первенства мира по корэш в нашей республике, а также двух международных турниров в Болгаре и Москве. Естественно, все это стало возможным благодаря поддержке и софинансированию мероприятий со стороны президента Татарстана Рустама Минниханова, который поддерживает вид спорта, зародившийся на татарстанской земле.

Проведение крупных международных турниров было согласовано, в частности, на совещании под председательством министра спорта России Олега Матыцина с общероссийскими спортивными федерациями. Стоит отметить, что Олег Васильевич прекрасно знаком с нашим видом спорта, поскольку корэш входил в программу международной летней Универсиады 2013 года в Казани, а Олег Васильевич, как известно, является руководителем ФИСУ. К тому же, у нас отличные отношения со всей командой Минспорта России в лице заместителей министра Азата Кадырова — экс-руководителя Дирекции спортивных и социальных проектов и Одеса Байсултанова, который непосредственно курирует наш вид спорта, очень по-теплому относясь к Татарстану.

Мы уже переживали трудности коронавирусного 2020-го года, который запомнился отменой и переносом большого количества стартов, включая летнюю Олимпиаду в Токио. Совсем немного стартов состоялись, и большинство из них были континентального масштаба. А вот международной федерации корэш удалось провести мировой чемпионат, с участием представителей других континентов, и разжечь интерес к популяризации борьбы корэш во многих российских регионах, включая такие знаковые, как Москва, которая даже стала в некоторой мере соорганизатором чемпионата мира. Хорошо выстроенная работа местной Федерации корэш — это заслуга президента федерации Игоря Николенко, который нашел общий язык с Москомспорта и может проводить как региональные соревнования, так и международные.

Еще тогда важным событием стало то, что федерация вступила во всемирную конфедерацию этноспорта, во главе с Билялом Эрдоганом, сыном президента Турции Реджепа Эрдогана. Организация проводит всемирные игры кочевников, которые в 2022 году впервые должны состояться в одном из исторически важных для Турции городов Изнике. По планам там корэш впервые будет представлен в соревновательной программе.

По итогам прошлого года Всемирная конфедерация этноспорта объявила международную федерацию корэш лучшей, с вручением денежной премии в 10 тысяч долларов. Приятно, а еще приятнее от того, что сама торжественная церемония состоялась шестого марта, в момент, когда Россия была обложена санкциями, но руководство конфедерации этноспорта от своего решения не отступило. Сама церемония проходила на форуме конфедерации в Баку, где в составе делегации были представители Федерации корэш, а также первый замминистра спорта республики Халил Шайхутдинов, который и сам являлся одним из сильнейших борцов корэш своего времени. Очень приятно было, что там мы встретили родные лица, поскольку президент СК ВВС «Синтез» Ирек Зиннуров возглавляет представительство Россотрудничества в Азербайджане.

В 2020 году международной федерации корэш удалось провести мировой чемпионат, с участием представителей других континентов. Фото: Максим Платонов

Корэш вошел в программу Всемирных игр кочевников

У этой организации большой политический вес, финансовые средства, благодаря чему есть возможность проводить международные форумы с участием порядка 60 стран, в том числе, с проведением спортивных мероприятий. Если отмотать историю, то два года назад руководство нашей федерации ездило на форум конфедерации этноспорта вместе с министром спорта Татарстана Владимиром Леоновым, обсудив с руководством конфедерации вопрос о включении корэш в программу Всемирных игр кочевников. А уже затем участники этих мероприятий стали участниками и гостями чемпионата мира 2020 года в Казани. Стоит отметить, что мы провели этот важнейший старт, несмотря на сложившуюся ситуацию, когда число участников достигало порядка 130 человек, что было раза в два меньше по сравнению с традиционным. Причем, практически все, кто не доехал до старта, изъявляли свое желание участвовать, но на тот момент авиасообщение не позволяло это сделать, в связи с ограничениями перемещения между странами и континентами. Кому-то приходилось добираться перекладными маршрутами.

Тогда у нас состоялись предварительные схватки в Москве, которые позволили определить фаворитов, собственно, и отправившихся в Казань для участия в поединках за призовые места. В целом, количество стран-участниц как раз было таким, сколько необходимо для присвоения чемпионам звания мастера спорта международного класса по корэш.

Корэш на песке и на лошадях

Наш руководящий орган — это международная федерация, которую возглавляет президент Джаудат Миннахметов, я — вице-президент, и два олимпийских призёра по спортивной борьбе Марид Муталимов из Казахстана и Мурад Гайдаров из Беларуси, энтузиаст борьбы Геннадий Причина, кстати, уроженец Донецка, и турок Левент Акичи, ранее бывший заместителем Биляла Эрдогана, сейчас он перешел на работу в структуру ООН. И вот мы, как законодательный орган, планируем ввести в наш вид спорта новые дисциплины, это пляжный корэш, и корэш на лошадях, так называемый, аударыш. С пляжным все понятно, мы уже провели тестовые соревнования. А вот говоря о корэш на лошадях мы исходим из того, что наш вид спорта исторически был прикладным, и борьба на лошадях — это многим известный элемент воинского поединка. Изучение этих видов спорта происходило в рамках сотрудничества Федерации корэш России совместно с Российским союзом боевых искусств (РСБИ) и муфтиятом Татарстана, который поддерживает возрождение боевого искусства «Кара Каплан». Более того, корэш считается прикладным видом данного боевого искусства. Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин, сам в детстве занимался греко-римской борьбой, а сейчас имеет коричневый пояс по восточным единоборствам, и он прекрасно понимает значимость борьбы корэш в истории татарского, башкирского, других народов, в среде которых эта борьба развивалась и связывает их духовно, как культурное наследие.

Планируется ввести новые дисциплины, в том числе корэш на лошадях, так называемый, аударыш. Фото sntat.ru

Также необходимо отметить, что мы утвердили единые правила борьбы, работа над которыми шла на протяжении двух лет. С годами в Федерации корэш России сложилась хорошая команда профессионалов, которые имеют практический опыт борьбы, могут хорошо выстроить работу с документацией и продуктивно взаимодействовать с Минспортом России.

Базовую работу Федерации ведет исполнительный директор Ришат Мубаракзянов, за специфику корэш отвечает спортивный директор Ильнар Галиев — чемпион казанской Универсиады. Также находит время для помощи Федерации руководитель аппарата совета Лаишевского района, чемпион мира Азат Нурмухаметов — автор научной работы по корэш.

Будет 40 региональных федераций, от Владивостока до Калининграда

Естественно наилучшим образом среди регионов дела обстоят в Татарстане, здесь работа выстроена на хорошем уровне. К сожалению, недавно ушел из жизни исполнительный директор федерации корэш Татарстана Равиль Хайруллин. На сегодняшний день мы сотрудничаем с новым исполнительным директором Марселем Тагировым, который сам является победителем самых престижных турниров в прошлом, и занимал должность директора научно-исследовательского института.

Понятно, что Татарстан лидер не только на всероссийской, но и на международной арене. Для того, чтобы стать чемпионом республики, борцу надо преодолеть сопротивление порядка восьми равных по силе конкурентов, в то время, как на чемпионатах России или мира могут встретиться на порядок меньше. Но конкуренция растет, в том числе, благодаря всем этим нововведениям с присвоением спортивных званий. Был случай, когда победителем первенства мира стал представитель иностранного государства, сильный борец греко-римского стиля, который изначально заинтересовался корэш, освоил его премудрости, и, приехав на первенство мира, добился звания его победителя, одолев в финале действующего победителя первенства России. Всего по России у нас 37 региональных федераций, к осени планируем довести их количество до сорока, с самой широчайшей географией от Владивостока до Калининграда.

Естественно наилучшим образом среди регионов дела обстоят в Татарстане, здесь работа выстроена на хорошем уровне. Фото: Олег Тихонов

Среди тех, кто хорошо работает, Тюменская область, где работает активная грамотная команда, достигнуты хорошие договоренности с правительством Мордовии, где наш вид спорта представляет прославленный борец, олимпийский чемпион Алексей Мишин.

Активизировалось и взаимодействие с Поволжским университетом спорта, где корэш долгое время не был представлен. Сейчас при руководстве Рафиса Бурганова, который был министром спорта Татарстана во время Универсиады, наш вид борьбы вошел в программу студенческих игр. Почти половина команды Поволжского университета входит и в состав сборной страны, а готовит ее чемпион мира Динар Каримуллин, который является работником Центра спортивной подготовки сборных команд России.



Равиль Ногуманов