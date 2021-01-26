Начало года для NAVI: с легкостью убирают Astralis, а S1mple обещает не останавливаться

Итоги триумфального начала года для СНГ-коллектива

Чистой и убедительной победой на самом крупном турнире года по CS:GO BLAST Premier: Global Final отметился накануне NAVI, попутно побив сразу несколько рекордов. Во-первых, Natus Vincere стал лидером по выигранным призовым за один турнир среди команд из СНГ. За победу коллектив заработал $600 тыс. А финальное противостояние между Natus Vincere и Astralis в пике собрало 645 тысяч зрителей на англоязычном стриме и еще 204 тыс. русскоязычных зрителей. «Реальное время» подводит итоги триумфального турнира и размышляет, почему в гранд-финале получилась такая «изи катка», как 18-летний «джуниор» Валерий B1t Ваховский сходу «уничтожил» топовых датчан и когда остановится S1mple? Подробности — в материале.

В NAVI растет новый вундеркинд. Команда, капитан и комментаторы в восторге

Украинская организация NAVI накануне выиграла у датского коллектива Astralis в гранд-финале турнира BLAST Premier: Global Final 2020 по CS: GO (турнир для команд из Европы и Америки), чем по сути заявила о свержении «царя горы».

В составе Natus Vincere выступают четыре россиянина, в том числе уроженец Казани Денис electronic Шарипов. Помимо него за NAVI играют Илья Perfecto Залуцкий, Егор flamie Васильев и Кирилл Boombl4 Михайлов (все представители России), а также главная звезда и капитан «Рожденных побеждать» Александр S1mple Костылев. Так что украинской команду можно называть в основном за место базирования организации. Корректнее все же будет говорить об СНГ-коллективе.

Впрочем, добавился по ходу турнира еще один украинский игрок. Более того, вступил в игру по ходу самого ответственного и важного матча — гранд-финала с датской Astralis. Это 18-летний Валерий B1t Ваховский из NAVI Junior (молодежная команда, созданная в 2019 году).

Валерий B1t Ваховский и Александр S1mple Костылев. Фото: navi.gg

Он вышел на вторую карту Inferno вместо россиянина Егора Васильева и, надо сказать, картину не просто не испортил, а даже добавил динамики, за что после игры получит похвалу от капитана Александра S1mple.

«2:0 против Astralis, и мы чемпионы BLAST Premier: Global Final 2020, я так рад! Моя первая важная победа», — напишет после игры впечатленный B1t.

«Как же ты их уничтожал», — ответит S1mple.

Ты большой молодец, как же ты их уничтожал! — Sasha (@s1mpleO) January 24, 2021



В послематчевом интервью англоязычной студии аналитик S1mple расскажет, как настраивал Валерия B1t Ваховского на матч.



«Мы сказали ему не зацикливаться на том, что это финал, а говорили, что это просто очередная игра. Мы знали, что он покажет себя хорошо. Я верил в него на протяжении всего турнира, потому что он необычный парень. Он хороший человек и отлично дополняет нашу команду».

«Потрясающая стойкость в таком большом матче», — оценит игру 18-летнего киберспортсмена комментатор студии Maincast Алексей Bafik Бафадаров:

GG @natusvincere !!! Спасибо за невероятные эмоции! Особенно хочется выделить @B1tcs , потрясающая стойкость в таком большом финале! Надеюсь у тебя их будет еще очень много! #BLASTPremier — Alexey Bafadarov (@bafikk) January 24, 2021

И это еще не все восторженные отзывы от игры подрастающего таланта. Тревожный звоночек для flame?

Изи катка в гранд-финале — заявка на единоличную гегемонию NAVI?

Что удивительно, гранд-финал против самой топовой команды мира, которую NAVI не мог обыграть в финалах аж пять лет (последняя победа датирована 2016 годом), прошел довольно легко.

На карте Nuke «Рожденные побеждать» взяли с легкостью пистолетный раунд за террористов, убив двух соперников и заложив бомбу на точке А. Два убийства оформил капитан Boombl4. Так что к исходу первой половины катка завершилась в пользу NAVI — 8:7.

Во второй половине карты пистолетный раунд также остался за NAVI. Flamie оформил четыре убийства на точке B, а подсобил ему S1mple. Ну а победный раунд «Рожденные побеждать» взяли, сделав эко и купив лишь пистолеты без брони. Это позволило убить единственного оставшегося Gla1ve из Astralis, вооруженного AK-47. В итоге NAVI выиграла карту — 16:12.





Во второй половине игры на карте Inferno «Рожденные побеждать» не отдали ни одного раунда Astralis. И это при том, что в составе вышел дебютант. Больше всего убийств совершил капитан команды Михайлов — 22 килла при девяти смертях. А самым полезным игроком финала был признан Александр S1mple Костылев с соотношением убийств к смертям 1,51.

Сложно объяснить такое слабое сопротивление команды, которая уже который год считается топ-1 в мире на сцене Counter Strike. Возможно, датская организация несколько переела большие победы и не видит прежней мотивации. В любом случае сегодня мы имеем новый топ-1 в дисциплине. И это NAVI.

S1mple по-прежнему самый топовый снайпер и не собирается останавливаться

Кто-кто, а вот снайпер Natus Vincere Александр S1mple Костылев мотивацию имеет запредельную даже после нескольких лет нахождения на вершине CS:GO. Полученный им приз в качестве MVP турнира не является нонсенсом — S1mple входит в двойку самых топовых «каэсеров» мира и периодически забирает «самого ценного игрока». Однако это не помешало ему расплакаться после победы, словно в первый раз.

В англоязычной студии аналитики Костылев после гранд-финала четко дал понять, что это только начало и так просто место на вершине он новым звездам не отдаст.



«Я не намерен расслабляться. Как я уже говорил, я хочу оставаться на этом уровне еще долгие годы. Это здорово, что появляется все больше новых игроков, которые выступают на очень хорошем уровне. Для меня это тоже хорошо, потому что я смотрю на них и учусь чему-то новому. Это моя игра, я хочу знать о ней все».

Просто посмотрите, какая статистика у Костылева. 1,51 — соотношение убийств к смертям и 36 точных попаданий в голову. Абсолютно топовые показатели.



«Спасибо, ребята. Вы знаете, что я благодарен всем — и даже тем, кто меня ругает. Я уважаю вашу критику и постоянные напоминания о том, что мне нужно больше играть и тренироваться. И я буду продолжать. Спасибо, ребята», — подведет итог своему выступлению на турнире Александр S1mple Костылев.