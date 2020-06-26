«Эрдоган хочет продлить свою власть с мечтами о новой Османской империи»

Сможет ли Турция решить «курдский вопрос» новой военной операцией

На днях Турция начала на севере Ирака военную операцию «Коготь тигра» для «нейтрализации Рабочей партии Курдистана и других террористических элементов, угрожающих безопасности турецкого народа и границ». Трансграничные боевые действия, затеянные Анкарой, вызвали беспокойство у международного сообщества. Гендиректор Международного института развития научного сотрудничества (Москва) Ариф Асалыоглу в колонке, написанной специально для «Реального времени», утверждает, что этой военной операцией Эрдоган решает личные политические задачи в преддверии президентских выборов в стране. По мнению турецкого политолога, «курдский вопрос» будет только усугубляться.

Взгляды руководителей ПСР-ПНД ведут Турцию к большому кризису

Министерство обороны Турции продолжает операцию «Коготь тигра» против запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории иракского региона Хафтанин. Турецкие войска уже вошли в район Хафтанин для проведения операции по «нейтрализации РПК и других террористических элементов, угрожающих безопасности турецкого народа и границ».

Курдские лидеры прокомментировали операцию вооруженных сил Турции однозначно: «Такие попытки [турецких ВС] уже предпринимались неоднократно, но все они не принесли ощутимого результата. И в этот раз они не смогут добиться своих целей. Альянс ПСР-ПНД (Партия справедливости и развития и Партии националистического движения) ведет к ухудшению обстановки с общественной, политической, экономической, психологической и моральной точек зрения. Они лишь пытаются продлить свое существование».

Гегемонистские взгляды руководителей правящей коалиции ПСР-ПНД ведут Турцию к большому кризису. Президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет продлить свою власть с мечтами о новой Османской империи. Но такие идеи все больше грозят Турции различными неприятностями.

Турецкие войска уже вошли в район Хафтанин для проведения операции по «нейтрализации РПК и других террористических элементов, угрожающих безопасности турецкого народа и границ». Фото gazeta.az

Вековой «курдский тупик»

Позиция Турции, особенно в отношении иракских и сирийских курдов, напоминает политический стиль, в дипломатии называемый «кто кого» (zero-sum, антагонистическая игра). Есть Партия справедливости и развития (ПСР) которая, с одной стороны, налаживает «личные взаимоотношения» с лидером Демократической партии Курдистана (ДПК) в Ираке Масудом Барзани. Одновременно ПСР настраивает против Турции партию Джаляля Талабани «Патриотический союз Курдистана» (ПСК). С другой стороны, правящая коалиция Турции не учитывает критику политического курдского движения «Горан», исходящую от Барзани, который требует значительных изменений в сложившейся ситуации. Более того, если и есть у Партии справедливости и развития какая-либо политика в отношении иракских курдов, кроме отношений с семьей Барзани и Демократической партией Курдистана, то она проявляется чрезвычайно поверхностно и то лишь в виде официальных взаимоотношений с курдскими группами.

Вместе с тем, позиция Турции применительно к Региональному правительству Курдистана, к сожалению, чрезвычайно реакционная, лишенная среднесрочных и долгосрочных перспектив, состоящая из однодневных, даже сиюминутных реакций. Вынужден признаться, что эта запутанная позиция ПСР в отношении иракских курдов приобретает еще более резкие очертания, когда речь заходит о сирийских курдах. Несмотря на существование Регионального правительства Курдистана, политические и военные гарантии Америки и сложные отношения Анкары с Эрбилем, Турция изначально выступает против любого курдского образования, которое будет создано на севере Сирии. По мнению турецких правящих кругов, такое государственное образование на севере Сирии не будет подконтрольно Анкаре, как это произошло с Региональным правительством Курдистана. А это, в свою очередь, воспринимается как угроза национальной безопасности.

В таких странах как Турция, где демократия сводится к «подсчету голов», взаимоотношения курдских племен с турецкими политическими партиями на протяжении долгих лет сводились к практике «складирования голосов». Однако решения курдского вопроса, предложенные программой Рабочей партии Турции, созданной в 1961 году, были лишь началом. В 1970-е годы появилось много людей из числа курдов, симпатизировавших левым формированиям. Начиная с 1980 года, доминирующей идеей становится вооруженное партизанское сопротивление. Несмотря на это, в 1990-е годы некоторые представители курдов вошли в состав Социал-демократической народной партии, которая имела места в парламенте. Позже стали появляться партии с преобладанием курдов, чья политическая линия совпадала с позицией Рабочей партии Курдистана (РПК считается террористической организацией в Турции. — прим. ред.).

Правящая коалиция Турции не учитывает критику политического курдского движения «Горан», исходящую от Барзани, который требует значительных изменений в сложившейся ситуации. Фото riataza.com

Прагматический аспект ПСР

Поскольку официальная Анкара не шла на уступки в «курдском вопросе», вооруженная борьба Рабочей партии Курдистана не оставила надежд на какое-либо его решение. По этой причине считалось, что всегда существовала некая связь между «Глубинным государством» и Рабочей партией Курдистана. Некоторые заявления лидера РПК Абдуллы Оджалана (например, его речь в суде в 1999 году), откровенно говоря, подтвердили это предположение. Таким образом, практика мировых террористических группировок показывала, что эти формирования, хотят они того или нет, могут быть связаны с разведкой и другими спецслужбами.

Так, в недавнем прошлом, после не самых удачных для ПСР выборов 7 июня 2015 года, РПК вновь решила выйти на политическую арену, и самым активным образом способствовала увеличению голосов сторонников Белого дворца (официальная резиденция президента Турции. — прим. ред.) и окружения Эрдогана до 50%. Поскольку после провальных для Партии справедливости и развития выборов увеличилось число терактов, общество, обеспокоенное возможным началом гражданской войны, снова поддержало ПСР ради выживания страны. И так происходило всякий раз, даже с момента своего создания Рабочая партия Курдистана появлялась по мере потребности в ней «глубинного государства», а после того, как «глубинные» достигали своих целей, приостанавливала активность своих группировок.

Курды, заметив такие неслучайные совпадения в РПК, стали поддерживать другие политические формирования, такие как Демократическая партия народов (ДПН). Однако часть курдов, представляющая далеко не меньшинство, продолжала считать, что РПК воюет во имя их интересов. Государство же различными способами предъявляло доказательства того, что это не совсем так. По мере увеличения «цены в поддержку РПК», платой за которую были уничтоженнные деревни и изгнанные из своих мест люди, симпатии курдов к РПК не уменьшились, а напротив, лишь возрастали.

В результате, РПК, представляющей собой самую сильную в Турции «крышу» для курдов, разбросанных по четырем странам, «удалось защитить» от государства одну часть курдов, посредством слияния с марксистским партизанским движением, кровного племенного родства и этнической националистической политики. Осталось только интегрировать в «систему» курдов, чью идентичность и культуру официально признали. Таким образом, «процесс поиска решения», начатый по инициативе Эрдогана и Оджалана, был принят обществом.

РПК Абдуллы Оджалана, представляющей собой самую сильную в Турции «крышу» для курдов, разбросанных по четырем странам, «удалось защитить» от государства одну часть курдов. Фото riataza.com

Однако наступил новый конфликт. На этот раз города, в которых преимущественно проживали курды, сровняли с землей. Сотрудничество Эрдогана с националистами в армии стало причиной выдвижения вперед самых успешных в «курдском вопросе» командиров-«соколов». А это как раз Эрдогану удается лучше всего — дать своим временным партнерам возможность для воплощения в жизнь их планов до тех пор, пока с ними имеют дело. После того, как дело сделано, остается взвалить всю вину на них и уйти. За примерами далеко ходить не надо: достаточно вспомнить случай с «Флотилией свободы» на корабле Mavi Marmara (Конфликт у берегов Газы — 2010), отстранение премьер-министра Ахмета Давутоглу и другие.

Обретение независимости в регионе Демократическим союзом (PYD — левая партия сирийских курдов. — прим. ред.) приведет к укреплению РПК в Турции, и не сегодня, так завтра подобная автономность/независимость может стать еще более удобной. Логика Эрдогана и его военных советников в части уничтожения Ближнего Востока представляет собой сказку «о заложнике переговоров». Если Демократический союз откажется от своих требований по Сирии, вероятно, станет возможным даже «сесть за стол переговоров» с РПК.

Настойчивость Турции в отношении PYD открывает пространство для «джихадистов» в Сирии. «Отряды народной самообороны (YPG — вооруженные формирования сирийских курдов. — прим. ред.) являются практически единственной военной силой, напрямую сражающейся с группировками ИГИЛ и «Аль-Каиды» (обе организации запрещены в РФ. — прим. ред.) на севере Сирии. Угроза для YPG на границе с Турцией напрямую укрепляет позиции местных «джихадистов». Таким образом, и США и Россия недовольны подобным отношением Турции. Как бы ни пытались близкие к Эрдогану источники обвинять «запутанную политику Запада», торг по YPG, который затеяла Анкара с США, и все чаще воспринимаемый как «прикидывание дурачком», ведет к росту неопределенности на севере Сирии.

Как военные операции помогают Эрдогану

Военными операциями президент Эрдоган стремится выполнить множество задач. Трансграничные военные операции он использует, чтобы получить контроль над своими вооруженными силами и укрепить поддержку власти внутри страны, тем самым устранив возможность военного свержения.



Несмотря на турбулентность в армии, Турция начала несколько военных операций в Сирии, Ливии и Северном Ираке. И их развертывание сулит множество выгод Эрдогану. Фото kremlin.ru

В газете The Independent аналитик Ахмед Абудух указывает, что неудавшийся военный переворот 2016 года усилил страх правительства по поводу того, что власть перейдет в руки военных. В статье отмечается, что правящая Партия справедливости и развития Эрдогана непосредственно противостояла военным в ходе двух крупных судебных процессов, в которых многие высокопоставленные военные чиновники, включая бывших и ушедших в отставку руководителей армии, были обвинены в заговоре с целью свержения правительства и приговорены к тюремному заключению. После путча ПСР только усилила чистки в рядах армии и в госаппарате, добавляет автор.

Несмотря на турбулентность в армии, Турция начала несколько военных операций в Сирии, Ливии и Северном Ираке. И их развертывание сулит множество выгод Эрдогану. Во-первых, это позволяет ему держать вооруженные силы в железной руке. Такой «аргумент» заставит военных дважды подумать, прежде чем пойти против своего президента. Военные операции также помогают Эрдогану укрепить свои позиции внутри страны, особенно перед президентскими выборами в 2023 году.



За последние недели как Европа, так и США в своих официальных заявлениях и комментариях в СМИ вышли на более высокий уровень в части критических нападок на Эрдогана.

На сайте First news была опубликована информация, основанная на докладе ООН, о том, как на юго-востоке Турции в рамках проводимых силами безопасности операций в регионе с «плотным проживанием курдов» были зафиксированы серьезные нарушения прав человека. Сообщается также, что в течение последних 15 месяцев было убито порядка 2000 человек, среди которых 800 — сотрудники службы безопасности. Оставшиеся 1200 человек (точное количество установить не удалось) приняли участие в мирных либо силовых операциях против страны. В данной публикации подчеркивалось также, что более 500 тысяч человек, преимущественно курдов, были вынуждены покинуть свои дома.



Военные операции также помогают Эрдогану укрепить свои позиции внутри страны, особенно перед президентскими выборами в 2023 году. Фото pavel-shipilin.livejournal.com

Европейские СМИ объявили о начале настоящего расследования спецслужбами Европы в отношении окружения Эрдогана. Пресса отмечает, что наряду с Германией он создал шпионскую сеть в 35 странах. В этой связи весьма неоднозначно воспринимается фраза, употребленное изданием Foreign Policy, специализирующимся на внешней политике — «шпионская армия, состоящая из имамов…».

Все эти события свидетельствуют о следующем: судьба очерчивает свой путь, и шаг за шагом все концы не самых чистых дел ведут к Эрдогану. Сколько еще он сможет продержаться с учетом такого реноме? Поживем, увидим...

На самом деле, Турция не совершает чего-то нового. Она настойчиво продолжает делать то, что до сих пор и делала. То есть турецкие власти фактически хотят ограничить в правах и свободах курдов, разрушить политическую волю народ. Они хотят уничтожить и в Турции, и в Сирии, и во всем регионе оппозиционные курдские силы. По этой причине они продолжают свои атаки. Этот конфликт, начавшийся в 1978 году, перерос в 1984 году в вооруженную борьбу, по сей день не дал никаких результатов. И сейчас происходит то же самое. И никаких реальных результатов от проводимых операций не будет.

Зато постепенно усугубится курдскую проблему, которая будет стоить турецкому обществу гораздо больше. Экономическая, политическая, общественная ставка станет еще выше. И в этих условиях альянс ПСР-ПНД пытается продлить свое существование. Но теперь это невозможно. Зато выше счета, по которым платят турецкое общество.



Анкара не может игнорировать силу и позицию Москвы и вынуждена учитывать мнение своего важнейшего политического партнера. Фото kremlin.ru

Анкара не может игнорировать Москву

Однако все эти события не оказывают негативного влияния на отношения между Анкарой и Москвой. Существуют очень важные моменты, которые учитывают обе стороны. Россия является одним из главных игроков на мировой политической арене. Благодаря своей огромной территории на евразийском континенте, она обладает весьма значительной силой. Ввиду своего геополитического веса, Москва способна строить особые отношения с такими сверхдержавами, как США, Китай и Евросоюз. Богатые природные ресурсы, в первую очередь нефть и природный газ, также способствуют тому, что Кремль играет ключевую роль в мировой энергетической политике.

В то же время Россия является одним из пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, занимая привилегированное положение в мировой политике по сравнению с другими странами. С другой стороны, Россия — одна из немногих стран, которые способны на демонстрацию силы в глобальном масштабе, поскольку она является одной из двух ведущих ядерных держав вместе с США… Анкара в такой ситуации не может игнорировать эту силу и позицию Москвы и вынуждена учитывать мнение своего важнейшего политического партнера.

Ариф Асалыоглу для "Реального времени"