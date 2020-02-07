07 фев 2020

Онлайн-конференция с Сергеем Мироновым, главой администрации Кировского и Московского районов г. Казань

Онлайн-конференция с Сергеем Мироновым, главой администрации Кировского и Московского районов г. Казань

7 февраля гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет глава администрации Кировского и Московского районов Сергей Миронов.

Некоторые вопросы к обсуждению:

  • Какие объекты районов на сегодняшний день требуют наибольшего внимания
  • Какие работы необходимо выполнить для реабилитации Адмиралтейского пруда и сколько денежных средств для этого потребуется
  • Что из себя будет представлять демонстрационная деревня индивидуального жилого строительства и как эту идею будут реализовывать
  • Эко-вызовы и решения Московского и Кировского районов
  • Каким будет ТЦ на месте сгоревшего «Адмирала» и когда он появится

Задать свои вопросы нашему гостю можно, кликнув по ссылке и оставив комментарий к публикации.

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