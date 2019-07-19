Григорий Панин: «Почему в России не сделать прикольный челлендж, чтобы Америка подхватила?»

Большое интервью капитана «Салавата Юлаева». Ни слова о хоккее

Этот хоккеист большую часть карьеры провел в «Ак Барсе», запомнившись казанскому болельщику жесткой игрой. Сейчас Григорий Панин — капитан «Салавата Юлаева» и самый популярный игрок уфимского клуба в социальных сетях. Он любит путешествовать, придумывает челленджи, которые выстреливают по всему миру, и часто поднимает шумиху в «Инстаграме». «Реальное время» представляет вниманию читателей интервью Панина уфимскому порталу ГорОбзор.Ру, в котором нет ни одного вопроса про хоккей.

«На спуске с Эльбруса у меня упал сахар. Было предобморочное состояние»

— Вы путешествуете по Башкирии. Как выбираете места для поездок, изучаете историю тех краев, в которые отправляетесь?

— Мой друг Леха Шост подарил книгу с красивыми местами Башкортостана. Еще и в клубе сделали такой же подарок. Я могу в нее посмотреть, выбрать или Леха мне говорит: «А ты был там?». Я отвечаю, что нет. Так, например, было с Нугушом. Приехали в это место, рядом был болельщик «Салавата». Сказал, что недалеко Юмагузинское водохранилище, мы поехали туда. Путешествую без особого изучения истории, мне нравятся красивые места, виды.

— Если вы выбираете место по книге, то тыкаете пальцем в картинку и едете?

— Примерно, так (улыбается). Я про место по минимуму что-то знаю, читаю, что написано. Но в основном это спонтанное решение, не готовлюсь. Точно знаю, что хочу посетить гору Иремель, но для этого нужно какое-то время. Хочу попасть на Айгир. Думаю, что после сборов осуществлю планы.

— В момент путешествия или после вы не изучаете историю локаций?

— У меня нет такого изучения. Что-то из интернета прочитаем, что-то расскажут друзья. Мне не очень нравится заниматься историей, я визуал. Меня впечатляет именно визуальный эффект. Исторические моменты тоже наверняка интересны. Но в подробности я не вдаюсь.

— Откуда появилась любовь к путешествиям?

— Не знаю, отец все время путешествовал. Постоянно по работе куда-то уезжал. Мне просто нравится ездить. Я сейчас даже задумался, откуда у меня это появилось. Не знаю, я такой человек.

— Помните свою первую поездку?

— Мое первое осознанное путешествие с приключениями было в 2013 году. Это восхождение на Эльбрус. Тогда я запланировал все со своим другом. Мне не хотелось одному идти, а у него как раз тоже было свободное время. Взяли вместе тур на Эльбрус и в пару дней уложились.

instagram.com/panin_57

Путешествую без особого изучения истории, мне нравятся красивые места, виды

— С вами тогда тяжелая ситуация произошла…

— Да. У меня не было никакого опыта и понимания как и что делать. Мы спускались обратно, в одном моменте спуска я потратил много сил, а нужно всегда идти равномерно, без всяких ускорений, шаг за шагом. А я не рассчитал силы, и у меня резко сахар упал. Предобморочное состояние, когда картинка темнеет в глазах. Я лег на снег, дождался человека, который нас сопровождал. У него была бутылка колы, он дал нам попить, стало легче мне и моему другу.

— Что чувствовали в таком состоянии?

— Первый раз почувствовал, что такое быть без сил. Ты просто ложишься и не можешь пошевелиться. У тебя нет ни желания, ни возможностей физических, чтобы продолжить путь дальше.

— А в психологическом плане тяжело? Были мысли, что можете просто в горах остаться?

— Не было безвыходности. Я знал, что ко мне сейчас подойдут и понимал, что нужно полежать и немного отдохнуть. В голове были мысли, что 5—10 минут надо отлежаться. Это интересный опыт был, но не смертельный.

— Что больше всего вас удивляет в природе Башкирии?

— Мне нравится природа Башкирии. Я в других регионах не так много путешествовал, наверняка красиво на горном Алтае, но так как нахожусь в Уфе, мне нравится местная природа: горы, скалы, леса. Симпатичный ландшафт, когда подъезжаешь к городу, причем с разных сторон всегда еду, то из Тольятти, то из Казани. Массивные и зеленые леса. Если ехать в сторону Челябинска, где хребет, там вообще нереальная красота. Я иногда сравниваю эту природу с горами Швейцарии. Небольшая Швейцария, если ехать в сторону Красного Ключа и Павловки.

— Считаете, сколько стран всего посетили?

— В этом году?

— Нет, общее количество.

— Не считаю, но за этот год посетил восемь стран.

— Есть локации, которые вы должны обязательно посетить?

— В этом отпуске мы договаривались обязательно посетить Австралию, Новую Зеландию и Японию. Там я еще не был. Но у меня была операция, остался в Германии. Путешествовал по Европе, ничего страшного.

— Тяжело получать каждый раз новые эмоции от путешествий? Наверное, во многих странах есть что-то схожее.

— Нет, не тяжело. Мне сейчас вспомнился Швейцарский город Люцерн. Там мне было тяжело ходить полноценно, на фуникулере мы поднимались на высоту 2 300 метров, где была смотровая площадка, все очень цивильно сделано. Еще вспомнился Шамони, гора Монблан, ты поднимаешься на фуникулере на высоту 3 800 метров. В этом месте есть смотровая площадка, рестораны, сувениры. Красивое место.

«Скоро будет новый челлендж, если один человек доберется до Уфы»

— В серии плей-офф с «Автомобилистом» у вас была хайповая тема с Ульяной Тригубчак…

— «Ты где?» (Смеется)

— Да, этот комментарий. В чем был посыл?

— Да ни в чем, просто так ей написал.

— Знали, что будет фидбэк?

— Что она в раздевалку придет? Я еще про сиськи написал ей.

— Ждали хайпа?

— Нет, у меня нет какой-то продуманной стратегии, что сейчас я ей напишу и кто-то тему подхватит. У меня было хорошее настроение, решил поприкалываться и написал. Вот пример с #Ведрочелленж. Пацаны уехали на сборы, я в Уфе лечусь один. Вышел в коридор, работал с шайбой. Стояло ведро, я занимался ведением шайбы и туда бросал. Потом подумал: а почему мне не записать на видео и не выложить? Прикольная штука получится. Попал и выложил.

— Ваше любимое видео из челленджа?

— Там много прикольного было. Макс Мамин повесил коньки на гвоздь, Бурый (Александр Бурмистров, — прим. ред.) попал с неудобной руки, и какой-то парень на дальнем плане танцевал. Я, когда видео выкладывал, подумал, что все эти штуки с бутылками, крышками приходят к нам в Россию из-за границы. В Америке кто-то сделал, и все, давай у нас делать. Почему в России не сделать прикольную тему, чтобы там подхватывали?

— Многие ждали от вас Bottle Cap Challenge. Почему не принимаете в нем участие?

— Вообще не интересно.

— Есть идеи по новым челленджам?

— Да.

— Скоро будет?

— Если один человек доберется до Уфы, то скоро. А если не доедет, не скоро.

— Это звезда?

— Звезда (улыбается). Будет прикольная, продуманная тема. Не во всех деталях, но интересно. Я позвонил человеку, предложил. Но для этого надо время найти.



«Если девушка не выложила фото в купальнике в «Инстаграм», то для нее это полный провал»

— Возвращаясь к теме с Ульяной. Вам понравилось…

— Сиськи? (Улыбается и перебивает)

— С этим понятно. Я хотел про фотосессию спросить.

— Нет, ну сиськи есть и получше (смеется).

— Тогда вопрос, как у Дудя. Самые красивые сиськи, которые вы видели?

— (Задумался). Сейчас фамилию назвать? Вот я ее подставлю тогда… (смеется). Хотя нет, она наоборот хайпанет. Есть классные сиськи, которые я видел, но она не заплатила мне за хайп.

— Так вам понравилась фотосессия или нет?

— Где она на лошади? Слушайте, вообще, про Ульяну. Вся ее SMM-кампания чисто хайповая. Девчонка из Уфы решила стать популярной, это работает, она молодец. Чувак, который ей помогает, тоже молодец. На все нужно время, идеи, это круто. Она несет полезную и позитивную нагрузку на общество. Но не сиськами, конечно. Грудь и жопы развращают наше подрастающее поколение. Хотя это уже норма нашего общества.

— У вас растут два сына в поколении, где в «Инстаграме» куча обнаженных девушек с миллионами подписчиков. Это плохо для ваших детей в будущем?

— Для их времени это нормально. И для моего времени и понимания — это тоже нормально. Но если перемещаться во времени и взять наших родителей, то у них уже другое мнение. Если у меня мама или папа посмотрят в «Инстаграме» на девушку, а у нее фото в купальнике или задница. Они сразу подумают, что шлюха. Но для нашего времени это норма. Если девочка не сфоткалась в купальнике и не выложила в «Инстаграм», то для нее это полнейший провал. Тогда ее нельзя заценить. У всех же мысли: а какая у нее фигура? Может быть, не очень? Поэтому она выкладывает фотку в купальнике.

twitter.com/uly_3gubchak

Слушайте, вообще про Ульяну. Вся ее SMM-кампания чисто хайповая. Девчонка из Уфы решила стать популярной, это работает, она молодец. Чувак, который ей помогает, тоже молодец. На все нужно время, идеи, это круто. Она несет полезную и позитивную нагрузку на общество

— Когда придет время, вы со своими детьми смело будете говорить о сексе?

— Я максимально смело со своими детьми уже сейчас разговариваю на любые темы. И когда придет время, тоже. Я читаю книги. Что бы родитель ни рассказывал ребенку, он на уровне подсознания чувствует ложь. Если вы даже врете очень правдоподобно, у него все равно есть чувство, что вы врете. И потом это откладывается. Нужно разговаривать открыто и правдиво. Но правдивые вещи надо объяснять, почему так происходит. Я буду стараться вести себя со своими детьми максимально открыто, не знаю, что из этого получится.

Как Панин позвал на хоккей рэпера Фейса

— Тема «ты где?». После одного из матчей вы написали такой же комментарий в «Инстаграм» Ольге Бузовой. К чему отсылка?

— Я подумал: а что Тригубчак? Есть же еще и Бузова (смеется). Оля же очень классная и умная девчонка. Многие судят о ней по «Дому 2», думают, что она тупая блондинка. Но она далеко не тупая. Глупый человек не добился бы таких результатов и высот. Нужно с уважением относиться к ее, так скажем, творчеству.

— Вы с ней знакомы?

— Лично не знаком.

— Вы считаете, что она уникальный человек? Все, что Бузова делает — выстреливает с нереальной отдачей.

— Не все. Недавно прочитал про Бузкоин. Она пыталась запустить криптовалюту, было большое вложение денег. Но она не довела это до ума или кто-то не довел. Не очень понятная тема с Бузовой и криптовалютой. Мне кажется, она в других отраслях неплохо смотрится. «Фейсбук» заявляет, что выпустит свою крипту, которая будет подтверждена и не будет генерироваться за счет электричества. Это очень крутая тема. Она выстрелит в конце года.

— Слушаете треки Бузовой в машине?

— Иногда бывает (смеется).

— Бузова ходит на матчи «Авангарда» и болеет за команду, увеличивает популярность и аудиторию клуба. Вам не обидно, что в Уфе со звездами не проделали такую работу? В Уфе есть своя звезда — рэпер Фейс. Он любит спорт, на футбол ходил, следит за клубами. Его так же можно привезти на стадион и увеличить аудиторию. Сложно, но возможно сделать, если даже Бузова в Балашиху приехала.

— Я, кстати, не знал, что Фейс любит спорт. Знаю, что есть такой рэпер, несет определенную смысловую нагрузку на свое поколение. Я думаю, что тема «Авангарда» с Бузовой — это чистая коммерция. Много звезд было: Бьянка, Бузова, Долина, даже Моуриньо приехал. У отдела маркетинга был бюджет и задача повысить узнаваемость клуба. При этом команда находится в Москве и у нее есть все возможности, чтобы это сделать. Наш отдел маркетинга тоже делал крутые вещи, но все упирается в бюджет. Вы сейчас такие вещи мне говорите, что я могу написать Фейсу в «Инстаграм», сказать: «Дружище, приходи на хоккей. Посадим тебя в майке, будем болеть за свой уфимский клуб». Кстати, хорошую идею подкинули. Как он записан в «Инстаграме»?

instagram.com/buzova86

Оля же очень классная и умная девчонка. Многие судят о ней по «Дому 2», думают, что она тупая блондинка. Но она далеко не глупая. Глупый человек не добился бы таких результатов и высот. Нужно с уважением относиться к ее, так скажем, творчеству

«Хабиб удивился, что Овечкина называют «овца». Для него это оскорбление»

— Вы почти всем составом смотрели бой Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором. Когда лично у вас появилась любовь к UFC: в момент их боя или до этого?

— UFC и смешанные единоборства я давно смотрел, но не фанатично. Хабиб — яркий представитель нашей страны. У него профессиональное отношение к виду спорта, своей работе и боям. Мне стало интересно, я ради его боя слетал в США, хотя тогда он не был таким хайповым. Кстати, когда мы с командой смотрели бой Хабиба и Конора, попросили тренера перенести тренировку на 10 минут, чтобы бой досмотреть и потом пойти на лед.

— Почему вы болели за Нурмагомедова?

— А за кого надо было, за Конора? Есть какое-то разделение? Он мне импонирует, как человек. Его отношение к религии, воспитанию. Мы сидели в одной компании, он очень скромный и культурный человек. У него нет какой-то звездности, это всегда подкупает в человеке. Он не смотрит на тебя свысока, хотя Хабиб — суперзвезда.

— В России многие болели против него из-за его поведения в обществе. К религии и воспитанию вопросов нет, но он отменял концерты Егора Крида, был недоволен тем, что показывают в театре, и выставлял свое мнение как самое правильное.

— У человека должно быть свое мнение и видение ситуации. Какая разница? Это, наоборот, может вызывать уважение, потому что человек может пойти против общественного мнения. Таких людей мало, и он может влиять на массы.

— Как отреагировали на то, когда он выпрыгнул из клетки?

— Там такая накачка была на всех пресс-конференциях. Вы представляете, что ему стоило сидеть и держать себя в руках, когда, грубо говоря, тебя, твою семью оскорбляют. Хочется встать и просто морду разбить. А у него такая выдержка была, хотя я думаю, эмоции бушевали внутри. Но он себя сдержал, доказал Конору и всем. После этого можно было выплеснуть эмоции. После такого любые его действия бы оправдали.

— Многие считают, что Хабиба звездой сделал Макгрегор своим поведением. Согласны?

— Он бы мог любого звездой сделать. Но Хабиб до боя и после является большой боевой единицей. Поэтому о нем много говорили и до боя. Нурмагомедов и сам же хайповал, вызывал на бой «золотого мальчика». Но у Конора крутая маркетинговая тема. Я не знаю, кто с ним работает и сколько людей занимаются, но они делают это очень круто. У Хабиба есть разные промо, люди, но в основном он своими сетями сам занимается. На Макгрегора работает целая команда, он сам далеко не бедный человек, вкладывает в раскрутку большие деньги и понимает, к чему все может привести. Я, например, всем занимаюсь сам. У меня никто «Инстаграм» не ведет, и суперинтереса по раскручиванию нет.

— Вы говорили об общении с Хабибом. Как оказались в одной компании?

— У меня есть друг Магомед. Они вроде из одной деревни с Нурмагомедовым. Мы поехали в Самару, когда были «Бои на Волге». Хабиб там присутствовал. Потом поехали в ресторан, там сидели человек 20, если не больше. Закрытая часть ресторана, его же все знают, он бы не посидел спокойно.

— Вы что-то спросили у него?

— Что-то спросил… Я уже не помню. Помню, что он рассказывал, что занимался в Сан-Хосе и ходил на матч НХЛ с «Вашингтоном». Сказал, что сидел, болел и выиграл «Сан-Хосе». Потом говорит: я думал, что там Овечкин играет. Дальше сказал, что для него было очень странно, что Овечкина называют «Овца». Для Нурмагомедова это оскорбительное слово.

instagram.com/panin_57

Когда мы с командой смотрели бой Хабиба и Конора, попросили тренера перенести тренировку на 10 минут, чтобы бой досмотреть и потом пойти на лед

— Рады, что вокруг вас нет такой популярности, как у Хабиба? Он не может выйти спокойно на улицу и погулять. Его узнает почти каждый.

— Я не могу ответить: рад или нет. Это же надо прочувствовать и понять ситуацию, когда ты выходишь на улицу и на тебя все вешаются. Например, в Монреале у нашего вида спорта. Там даже девочки с шайбой играют, их не отдают в фигурное катание. Пацаны, которые играли в Монреале, говорят, что просто так на улицу выйти нельзя. Ты еще не задрафтован, а про тебя все знают, за тобой следят. Игроки в Монреале ходят, как идолы. Я не могу ответить на этот вопрос. Но Хабиб ко всем относится с уважением, если надо расписаться или сфотографироваться. Сколько может, столько и сделает.

«Горобзор.ру»