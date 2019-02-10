Поединки на оружии аристократов: как в Казани проходит первенство России по фехтованию

В Казани в эти дни проходит первенство России по фехтованию среди кадетов. Турнир по трем видам оружия: рапира, шпага и сабля, собрал в Центре бокса и настольного тенниса свыше 1000 лучших фехтовальщиков в возрасте до 17 лет из 40 регионов России. Оценивают участников, соревнующихся за 12 комплектов наград в индивидуальном и командном первенстве, 35 судей. За поединками шпажистов сегодня наблюдал видеокорреспондент «Реального времени».

