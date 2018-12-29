Скандалы недели: трагедия в Соликамске, стрельба в Казани и обыски в «Красное&Белое»

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Прямо под Новый год в России случилась трагедия — в одной из шахт Пермского края произошел пожар, унесший жизни девяти человек. В Татарстане также не обошлось без происшествий — в центре Казани произошла стрельба, в которой серьезно пострадали два человека. Также мощный резонанс на этой неделе вызвали обыски силовиков в группе компаний «Красное&Белое». Об этих и других событиях — в еженедельном обзоре «Реального времени».

Трагедия в Соликамске

22 декабря на строящемся стволе рудника горнорудной шахты предприятия «Уралкалий» в Соликамском районе Пермского края произошел пожар. В понедельник в Соликамске опознали тела всех девяти погибших в шахте горняков, родственникам выдали разрешения на захоронение. Регион в трауре, а сын владельца «Уралкалия», где случился пожар, после трагедии веселился в московском клубе в компании «Мисс Екатеринбург — 2014».

Тем временем Следком продолжает расследование уголовного дела по признакам нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных работ. Фигурантами проходят горные мастера, начальники участка и объекта СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680» — башкортостанского подрядчика, который по приглашению «Уралкалия» работал на его шахте. Как выяснило «Реальное время», Ростехнадзор намерен провести внеплановые проверки всех объектов компании. Оказалось, у службы уже были нарекания к УС-30.

В центре Казани у ломбарда немолодой мужчина из боевого пистолета расстрелял директора сети ломбардов «Гарант» Ришата Садыкова и его спутника. Фото: скриншот видео



Стрельба в Казани, дело о «прыжках на неславян» и история «крепкого орешка» из Бугульмы

Во вторник вечером в центре Казани у ломбарда немолодой мужчина из боевого пистолета стрелял в директора сети ломбардов «Гарант» Ришата Садыкова и его спутника. Один получил ранение в живот, другой — в голову. Оба раненых в тяжелом состоянии были доставлены в больницу.

Нападавший скрылся, однако его личность благодаря записям с видеокамер уже установлена — это 55-летний житель Казани Ринат Раимджанов. Как выяснило «Реальное время», это казанский предприниматель и бывший член ОПГ «Тукаевские». Мужчина был знаком с Садыковым и требовал расчета по каким-то долгам. Оказалось, у Раимджанова это не первое вооруженное нападение, он много лет вымогает у казанских предпринимателей деньги под надуманными предлогами. Многие считают, что мужчина помешался. Следком по РТ возбудил уголовное дело о покушении на убийство.

А в среду Верховный суд Татарстана посетила неофициальная делегация Республики Чад. Иностранцы пришли на старт процесса по делу экстремистского сообщества неонацистов, которое, по версии Следкома, причастно к жестокому убийству африканца, покушениям на азербайджанца, таджика и татарина — с помощью молотков, ножей и шила — с видеозаписью и демонстрацией акций устрашения в Сети. Из четырех подсудимых своим ходом в суд пришел лишь один — недоучившийся на ювелира Адель Аскаров. Подробности — в нашем материале.

Тем временем под стражей на Новый год оставил Верховный суд Татарстана бугульминского фитнес-тренера Андрея Климанова. Следователи МВД готовят ему обвинение в организации вооруженного разбоя на дом предпринимателя Евгения Деданина, который закончился гибелью двоих нападавших. По словам потерпевшего, один из убитых был членом самарской ОПГ, но в его доме оба действовали уверенно и слаженно: «Как будто пришли свое забирать». Климанов же при рассмотрении апелляции обвинял сотрудников МВД в давлении.

Стоимость проезда в общественном транспорте Казани повысится до 27 рублей. Фото Антона Журавлева

Обыски в К&Б, подорожание яиц и повышение стоимости проезда в Казани

На уходящей неделе рынок ретейла всколыхнули новости об обысках в группе компаний «Красное&Белое». В среду утром сотрудники ФНС, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа с автоматами ворвались в офисы К&Б в Москве и Челябинске, а также на все склады компании в регионах. Сообщалось, что силовики проверяли и объекты в Казани. По данным источников, сеть алкомаркетов заподозрили в уклонении от уплаты налогов и продаже контрафактного алкоголя. В группе компаний Сергея Студенникова нашему изданию подтвердили факт обысков и сообщили результаты: контрафакт не найден, все точки снова работают. Зачем силовики устроили «маски-шоу» и что за ним скрывается — подробнее в комментариях экспертов «Реального времени» и участников рынка.

Также наше издание выяснило, что в предновогодние дни первыми в торговых сетях Казани поднялись цены не на шампанское с мандаринами, а на куриные яйца. По данным аналитической службы «Реального времени», с конца ноября они выросли сразу на 30% — до 70—80 рублей за десяток в зависимости от категории. Одни производители объясняют разбег цен подорожанием фуражного зерна, другие — накрученными в преддверии новогодних праздников торговыми наценками. Между тем подорожание на 30% в течение месяца является основанием для антимонопольного разбирательства, так что не исключено, что УФАС по РТ возьмет «танцующие» цены на яйца под контроль.

Продолжая разговор о повышении цен, стоит упомянуть, что стоимость проезда в общественном транспорте Казани повысится до 27 рублей, а не до 28 рублей, как просили городские перевозчики и мэрия Казани. В среду на заседании согласительной комиссии власти Казани примирительно согласились с усечением тарифа на 1 рубль, которое победоносно произвел Госкомитет РТ по тарифам. В ответ глава татарстанского регулятора Александр Груничев пообещал перевозчикам перейти от долгосрочных тарифов на их ежегодную ревизию. Отметим, что общественные наблюдатели выразили недовольство тем, что городские власти до сих пор не нашли способ снизить убыточность общественных перевозок и перекладывают расходы на казанцев. Подробности — в нашем материале.

31 декабря издание прекратит существование. Фото meshok.net

Закрытие «Вечерней Казани» и спор об Академии наук РТ

Как гром среди ясного неба во вторник появилось известие о скором закрытии газеты «Вечерняя Казань» — 31 декабря издание прекратит существование, это подтвердил «Реальному времени» ее главный редактор. В свое время едва ли не самая популярная городская газета ввергала в ужас многих татарстанских чиновников и была особенно любима в народе. Хотя сегодня «Вечерка» уже не та, казанцам грустно сознавать, что ее больше не будет. Стоит оговориться, что после моментально возникшего резонанса, главный редактор «Вечерки» уточнил, что сайт газеты и сам бренд все же продолжат существовать.

Что же послужило причиной закрытия печатной версии газеты? Как известно, негласным бенефициарами газеты в последние годы были люди, близкие к ГК «Нэфис». По данным источников «Реального времени», Ирек Богуславский недавно продал группу компаний, что нашему изданию подтвердили как минимум три информированных и высокопоставленных источника. На этом фоне становится понятно прекращение работы газеты. Косвенно это подтвердил и главред издания, сообщив коллективу, что за полгода так и не нашел другого покупателя.

Также на уходящей неделе директор института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов выпустил скандальную колонку, посвященную одному крайне непростому вопросу: «Нужна ли Татарстану Академия наук?». По мнению академика, республика могла бы пойти европейским путем, оставив минимальный штат примерно в 15—20 человек, а многие функции можно выполнять на принципах аутсорсинга. Поучаствовать в обсуждении этого вопроса вы можете здесь.

Мировое соглашение Зиганшина и участие ПСО «Казань» в строительстве зоопарка

На этой неделе стало известно о том, что Федеральная налоговая служба дала ПСО «Казань» год, чтобы погасить долг в почти 2 млрд рублей под 7,75% годовых. Ежемесячно компания Равиля Зиганшина должна будет выплачивать по основному долгу 157 млн рублей. В обеспечение соглашения депутат Госсовета РТ лично, а также его фирмы заложили свое имущество на сумму задолженности.

По словам градоначальника, строитель стадионов и космодрома «не рассчитал силы», так что на стройке «новый подрядчик», и кто теперь возведет «Реку Замбези» — определит ГИСУ. Фото Антона Журавлева

Также в среду мэр Казани объяснил, почему сроки сдачи нового зоопарка вновь перенесли. Напомним, объект возводит ПСО «Казань». По словам градоначальника, строитель стадионов и космодрома «не рассчитал силы», так что на стройке «новый подрядчик», и кто теперь возведет «Реку Замбези» — определит ГИСУ. Однако, как выяснило «Реальное время», городского главу не так поняли. Речь шла вовсе не о замене компании Равиля Зиганшина на объекте — она остается генподрядчиком, и контракт с ней сохраняется. ПСО лишь пригласит субподрядчика — «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова. Компания известна как реставратор Казанского цирка и кремля, а также застройщик собора Казанской иконы Божией Матери и других знаковых объектов.

Агония КЗСК, атака на «МВЕН», Aurus в «Алабуге» и шторм ОСК

На этой неделе стало известно о том, что оборот судостроительной отрасли РФ вырос за 2 года на 100 млрд рублей, однако прибыль ее главного игрока, «Объединенной судостроительной корпорации», контролирующей большинство отраслевых предприятий, рухнула в два раза. Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», лишь три крупнейшие компании (все — новички рейтинга) показали в 2017 году рост прибыли; остальные предприятия штормит, вплоть до убытков и огромной кредитной задолженности.

Причина — в снижении госборонзаказа, в результате чего военные верфи пытаются кооперироваться и находить себя в гражданском, в частности, рыболовном сегменте. Пока же компании ОСК страдают, пытаясь нарастить гражданскую долю, Игорь Сечин строит на восточных верфях танкеры для «Роснефти», а успешная питерская «Пелла» спасает немецкую верфь и вкладывается в постройку краболовов. Татарстан же с «Ак Барс холдингом» вовремя «уплыл» из ОСК, получив контроль над ЗПКБ и обязавшись за это вложиться в постройку гражданских судов на Зеленодольском заводе им. Горького.

Вместе с тем в довольно напряженную фазу вошли отношения основателей фирмы «МВЕН», создающей и производящей легкие самолеты, со структурами «Ростеха», которому президент РФ Владимир Путин поручил профинансировать запуск в серийное производство сельскохозяйственного «низкоплана» Т-500. Появление покровителей из «Ростеха» совпало с тем, как разработчики «воздушного трактора» едва не угодили под следствие: соучредитель «МВЕН» Михаил Невельский был заподозрен в покушении на мошенническое хищение 15 млн рублей у Минобрнауки РФ. Атака силовиков случилась как раз накануне сдачи «Ростеху» лидерной партии самолетов стоимостью 200 млн рублей. Тем временем гендиректор ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Андрей Силкин заявил «Реальному времени», что в случае срыва контракта подаст в суд на исполнителей.

Площадкой для производства люксовых отечественных автомобилей Aurus, на одном из которых на своей очередной президентской инаугурации прокатился Владимир Путин, станет завод Sollers в ОЭЗ «Алабуга». Фото kremlin.ru



Также выяснилось, что площадкой для производства люксовых отечественных автомобилей Aurus, на одном из которых на своей очередной президентской инаугурации прокатился Владимир Путин, станет завод Sollers в ОЭЗ «Алабуга». На его базе с 2020 года планируется выпускать 5 тысяч машин в год. Президент Татарстана уже отреагировал на новости, отметив, что производство Aurus для республики очень престижно, а Sollers прекрасно подходит для этих целей. Хотя помимо Путина пока никто и не ездил на премиальном авто, эксперты «Реального времени» полагают, что у российского аналога Rolls-Royce, Bentley и Mercedes-Maybach есть шансы на успех.

Тем временем Казанский завод синтетического каучука отбил очередную атаку кредитора ВЭБа, которая на этот раз могла закончиться полным нокаутом — открытием конкурсного производства уже с 5 января 2019 года. Минпромторг РФ одобрил план внешнего управления КЗСК, который предполагает выделение субсидий, в том числе и на возобновление производства КЗСК в будущем году. Опираясь на него, арбитражный суд РТ предотвратил банкротство, признав, что голосование ВЭБа против принятия плана внешнего управления было неправомочным. Однако деньги на реанимацию, которые оцениваются в 1,3 млрд рублей, так и не поступили, а значит агония казанского предприятия продолжается.

Итоги года от Минниханова и Мухаметшина

Во вторник Рустам Минниханов встречался с президентским пулом федеральных и республиканских журналистов. На встрече он подвел итоги своего девятого президентского года и прокомментировал наиболее резонансные темы. В частности — скидку на штрафы ГИБДД, дружбу с Башкортостаном и сравнил отказ в строительстве ВСМ с решением мудрого мужа. Подробности — в нашем материале.

Также на этой неделе итоговую пресс-концеренцию провел председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. На встрече с представителями СМИ он признался, что в новогоднюю ночь пожелает, чтобы выборы прошли хорошо. Предстоящие 3 года ожидаются сложными в политическом смысле — это и выборы депутатов Госсовета республики, затем президента республики, а следом выборы депутатов Госдумы VIII созыва. О том, как прошел этот год и что ждет в будущем татарстанский спикер, — в материале «Реального времени».

Долг в 21,5 млрд рублей, который прописан в качестве причиненного ущерба в рамках уголовного дела в отношении Роберта Мусина, снова не попал в реестр требований кредиторов. Фото Ирины Плотниковой



АСВ vs. «Татэнергосбыт» и «Дело Швецовых»

Долг в 21,5 млрд рублей, который прописан в качестве причиненного ущерба в рамках уголовного дела в отношении Роберта Мусина, снова не попал в реестр требований кредиторов. Судья Арбитражного суда РТ Ильдар Нафиев посчитал, что стороне заявителя нужно представить доказательства. Такая же формулировка звучала и месяц назад.

Тем временем рассмотрение дела об экспертизе по определению даты, когда «Татфондбанк» перестал быть платежеспособным, снова отложили. С подобным ходатайством выступал представитель АСВ Алексей Амбразевич, но судья его отклонила так же, как и просьбу о приостановлении производства. Правда, практически аналогичное ходатайство со стороны представителя кредитора первой очереди арбитраж удовлетворил, разница — в основаниях для ходатайства.

Также на этой неделе в Казани стало известно, что прекращено уголовное преследование бывшего вице-премьера Татарстана за отсутствием состава преступления. Из «дела Швецовых» выбыли сразу три фигуранта: Следком по РТ постановил прекратить преследование экс-главы Миндортранса — вице-премьера РТ Владимира Швецова, а также главбуха АО «Авангард» Натальи Устининой и юриста той же фирмы Ирке Ихсановой. В Следкоме документ не комментируют. При этом сыну и дочери Швецова предъявлено окончательное обвинение: вместо мошенничества на 60 млн рублей в нем появилось покушение на коммерческий подкуп. По мнению защиты, доказательную базу силовиков может пошатнуть свежее решение Арбитражного суда РТ.

Обвал американской фондовой биржи и Татарстан в лидерах по трансграничным переводам

На этой неделе американский рынок продолжило лихорадить: накануне католического Рождества S&P 500 пережил очередное падение, остановившись в шаге от крупнейшего месячного обвала с 2008 года. Наряду с повышением ставок ФРС ситуацию усугубляют плохие новости. Инвесторов пугает неопределенность, перспективы полноценной торговой войны с Китаем и будущего замедления экономики. Подробнее — в нашем материале.

Также аналитическая служба «Реального времени» выяснила, что главным направлением денежных переводов с территории России остается Швейцария: за 9 месяцев физические лица перечислили туда $6,3 млрд, а назад вернулась лишь половина этой суммы. Общее отрицательное сальдо трансграничных переводов в январе — сентябре достигло $18,6 млрд. Также нам удалось узнать, что Татарстан является лидером по денежным переводам за рубеж. Подробнее о том, как изменилась география входящих и исходящих отправлений, вы можете узнать из нашего исследования.

Как только в Татарстане заявили о регистрации татарской породы лошадей, некоторые общественники в Башкирии разразились негодованием

Что там у соседей?

В понедельник Высшая квалифколлегия судей РФ утвердила кандидатуру Земфиры Латыповой на пост председателя Верховного суда Башкортостана. Дело осталось за малым — за подписью Путина. Пока она занимает свой пост с приставкой «исполняющий обязанности». Среди уфимских юристов она считается темной лошадкой. Подробнее о судье и ее месте в региональных элитах — в материале «Реального времени».

На этой неделе в инфополе появилась еще одна резонансная новость от башкирских соседей. Как только в Татарстане заявили о регистрации татарской породы лошадей, некоторые общественники в Башкирии разразились негодованием. Мол, татары и здесь обскакали — в очередной раз присвоили чужой бренд, а именно «башкирскую лошадь». Это не первая битва регионов за этнические символы, чего только стоят баталии вокруг «курая» и «Кыш Бабая». Впрочем, в данном случае профессионалы стремятся успокоить спорящих. Хотя в Татарстане еще недавно не было ни одной татарской лошади и часть животных завезли из Башкортостана, татарская порода все же существует и отличается от башкирской, уверяют коневоды. Подробности — в нашем материале.

Также «Реальное время» составило рейтинг политической и деловой элиты эпохи третьего по счету губернатора Саратовской области, которая, по прогнозам, может вскоре завершиться. Дело в том, что к концу 2018 года в виртуальном дневнике этого субъекта накопилось большое количество неудовлетворительных оценок, которые тянут территорию на дно по многим показателям. Грубо говоря, губернатор Радаев изо всех сил не оправдывает надежд председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Сейчас над «правящими кругами» нависло ожидание серьезных перемен в регионе. Предполагается, что их принесет приближающийся 2019 год.





