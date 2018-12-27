Топ элиты Саратова: как губернатор Радаев изо всех сил не оправдывает надежд Володина

Стабильно влияние силовиков и «стройки», а медийный коммунист Николай Бондаренко лишь 30-й

К концу 2018 года в виртуальном дневнике Саратовской области накопилось большое количество неудовлетворительных оценок, которые тянут территорию на дно по многим показателям. Над «правящими кругами» нависло ожидание серьезных перемен в регионе. Предполагается, что их принесет приближающийся 2019 год. «Реальное время» составило рейтинг политической и деловой элиты эпохи третьего по счету губернатора области, которая, по прогнозам, может вскоре завершиться.

Все — «сам»



Понятие влиятельности в отношении представителей политической и деловой элиты именно в Саратовской области имеет весьма условный характер. Административная верхушка привыкла жить с оглядкой, верой и надеждой на председателя Государственной думы РФ Вячеслава Володина, сына земли саратовской — всемогущий покровитель, отвлекшись от федеральной повестки, окинет проблемы хозяйским взглядом и все решит. И заведет в регион проекты и деньги. По инициативе спикера парламента начата работа над проектом нового онкоцентра. Володин курирует возведение нового аэропорта, решает вопросы предоставления жилья инвалидам, строительства дорог, жилых, спортивных объектов, школ, благоустройства и асфальтирования дворов. Как ни крути, Володин — это саратовский супергерой. Даже текущие дела не решаются без его участия. Он появляется в критический момент и разруливает ситуацию, когда местные руководители не в состоянии справиться с проблемами вполне бытовыми, на уровне города, и когда жители областного центра из-за бездействия чиновников обращаются к президенту страны, как в случае со строительством школы в новом микрорайоне Солнечный-2. Так что Вячеслав Викторович совсем вне конкуренции — эксперты в один голос отмечают, что наибольшим влиянием в Саратовской обладает именно он.

— Председатель Госдумы, по сути, — хозяин Саратовской области, он контролирует все кадровые назначения в регионе, включая подбор депутатов, членов ОП и тому подобное, — считает общественный деятель, журналист Сергей Перепеченов. — Никто из нашего политического бомонда, помимо Володина, не заслуживает наивысшего балла.

Статус есть, влияния мало

Однако, несмотря на все старания, спикер Госдумы не компенсирует тяжелого положения в экономике региона. Губернатор Валерий Радаев в рейтинге «Реального времени» получил наибольшее количество очков скорее «автоматом», как человек, пока еще анонсирующий с трибуны «вектор региона». Население области беднеет на фоне удорожания товаров и услуг, в том числе жилищно-коммунальных. Урезаются зарплаты, федеральное правительство повышает пенсии на копейки и только неработающим пенсионерам. Из-за неблагоприятного инвестиционного климата сворачивают свою деятельность в области предприятия с многолетней историей и те, что еще недавно открывались и создавали новые рабочие места. Одни — в предбанкротном состоянии или в процедуре банкротства, другие уводят свои мощности из области. Люди теряют работу. Пустеют села, к которым практически нет дорог. Сельхозтоваропроизводители получают мизерную поддержку, и то не все. Социальная инфраструктура сел фактически переложена на плечи частных предприятий и фермеров. Чиновники отчитываются о развитии животноводства, не уточняя, что держится пока еще только мясное животноводство. Молочное, приносящее миллионные убытки хозяйствам, давно в упадочном состоянии. Закупочные цены на молоко и зерно несоизмеримы с ценами на дизтопливо — это отдельная боль предпринимателей на селе.

Незаконное оформление земель, проблемы обманутых дольщиков, капремонта многоквартирных домов, переселения из аварийного жилья — список бед Саратовской области можно еще долго продолжать. При этом сотни миллионов рублей тратятся на закупку автомобилей для областного правительства, увеличиваются расходы на содержание чиновничьего аппарата. Местные депутаты обсуждают значительные прибавки к своим пенсиям и прочие блага для себя.

В 2012 году, когда Валерий Радаев принимал руководство областью, госдолг региона составлял, по данным Минфина, около 35,5 млрд руб. Через несколько лет он превысил 50 млрд руб. Стоит учесть, что год назад ужесточились правила реструктуризации долгов регионов по бюджетным кредитам. Срок их погашения наступает в 2018—2019 и 2021—2022 годах. Чтобы не оказаться в состоянии дефолта, областное правительство выплатило 1,25 млрд руб. долга. В то же время оно открыло кредитную линию на 8,2 млрд руб. в Сбербанке.

— Радаев получает высокие баллы в силу своего статуса и должностных полномочий как руководитель субъекта, — отмечает директор Центра журналистских расследований «Медиаликс 64» Константин Халин. — С другой стороны, влиятельных людей в регионе, которые в состоянии задать направление его развития, рядом с Радаевым нет. Не относится к таковым и сам губернатор. При определении влиятельности роль играют не только возможности того или иного политика, прописанные в законодательстве и обусловленные его статусом, но и возможности неформального решения вопросов. У Радаева таких возможностей не так много, поэтому до высшего балла не дотягивает ни он, ни любой другой региональный политик.

Несколько заметных личностей

По мнению члена Общественной палаты Саратовской области Натальи Караман, возглавляющей Саратовскую правозащитную региональную общественную организацию «Защита», рейтинг администрации и деловой элиты области — «просто нулевой». Практически всем персоналиям она обобщенно дает самую низкую оценку. Правозащитница не видит персон, имеющих свою точку зрения и выражающих ее:

— Тотальная подконтрольность поразила все сферы деятельности. Нет ощущения присутствия хоть какой-то персоны, имеющей веское слово. Нет авторитетных лиц. Есть влияние либо в силу должности, либо в силу указания сверху. В качестве примера — единогласное одобрение увеличения пенсионного возраста всеми представителями исполнительной власти.

Отчасти некоторые эксперты подходили к рейтингованию саратовцев, имеющих какой-то вес и реальное влияние на развитие событий в политике и экономике региона, скорее, с точки зрения их медийной представленности и раскрученности в федеральных и местных СМИ. Наши аналитики все-таки отмечают реальное присутствие в общественно-политической повестке региона депутата Госдумы от Саратовской области Николая Панкова, имеющего прямую связь с вышестоящим спикером. Николай Васильевич набрал 68 баллов и оказался в рейтинге вторым. Среди саратовцев очень мало народных избранников, которые общаются с жителями региона с помощью современных платформ. Панков же охотно делится мнениями и информацией о своей деятельности в блоге и собственном телеграм-канале.

— Можно, конечно, отметить Панкова, — соглашается Константин Халин. — Как депутат Госдумы от региона он решает вопросы, но не в директивном порядке — на это у него полномочий фактически нет. Панков влиятелен партийным ресурсом и сильными позициями в ряде районов области, в частности, в Балаковском.

«Панков влиятелен партийным ресурсом и сильными позициями в ряде районов области, в частности, в Балаковском», — отмечает эксперт. Фото novosti-saratova.ru



Третье и четвертое место в рейтинге заняли начальник УФСБ по Саратовской области Игорь Завозяев и областной прокурор Сергей Филипенко. Седьмой по счету в этом списке — еще один силовик, начальник ГУ МВД по Саратовской области Николай Трифонов. Высокие баллы федеральные назначенцы набрали благодаря тому, что на них не распространяется влияние Вячеслава Володина. В рамках своих должностных полномочий они способны и принимать независимые от местной власти решения и делать резкие заявления. Так, в декабре подчиненные Филипенко озвучили предварительные данные по коррупционным преступлениям года. На одном из недавних совещаний прокурор области раскритиковал исполнительную власть региона за то, что та не прилагает необходимых усилий для создания благоприятного инвестиционного климата в регионе. СМИ активно тиражируют показатели работы областной прокуратуры и высказывания Сергея Филипенко, растет и его рейтинг.

Директор Центра правовых технологий «Юрком», член Общественной палаты Саратовской области Николай Скворцов называет Игоря Завозяева одной из самых ярких личностей, появившихся в регионе в последнее время:

— Руководитель ФСБ по Саратовской области вносит большой вклад в борьбу с коррупцией в регионе. Но он — новый в Саратове человек, закрытый для публики, до конца еще нам не известный. На фоне общей ослабевающей экономики проседает и влияние бизнеса. При таком положении дел спецслужбы, наоборот, получают большие полномочия и рычаги влияния на ситуацию.

В Саратовской области довольно активные главы конфессий, они регулярно обращаются к населению, напоминая о себе. Муфтий области Мукаддас Бибарсов — представитель влиятельного татаро-мишарского «клана», мусульманский деятель «федерального уровня», политический долгожитель области: и он, и митрополит Саратовский и Вольский Лонгин вошли в первую десятку.

Муфтий области Мукаддас Бибарсов — представитель влиятельного татаро-мишарского «клана», мусульманский деятель «федерального уровня», политический долгожитель области. Фото dumso.ru

Строительство держится

Самым влиятельным представителем бизнеса в элите является финансовый директор ЗАО «Сарград», депутат Саратовской областной думы Сергей Курихин, который поделил пятое-шестое место в рейтинге с Лонгином. Относительно крупные предприниматели, руководители компаний, сидя в депутатских креслах, могут, конечно, использовать положение и личные связи в своих интересах, но менять политико-экономическую ситуацию в регионе они, конечно, не в состоянии. Курихин выделяется в деловой среде — ему принадлежит крупный региональный медиаресурс, состоящий из ИА «Взгляд-инфо» и интернет-телевидения TVSAR. Он активно представляет себя в областном парламенте и удачно продвигает собственные интересы, связанные с общественными, оказывает благотворительную помощь и успешно занимается наиболее стабильным в Саратовской области строительным бизнесом.

— Позиции строительного бизнеса в регионе достаточно сильны, — поясняет директор «Медиаликс 64». — Не случайно строительную отрасль называют экономическим локомотивом области. Уходит из региона табачная фабрика, Саратовский молочный комбинат переводит мощности в Чувашию, банкротство грозит «Саратовгражданпроекту» и заводу «Контакт», а строительная отрасль — один из немногих кластеров реального сектора экономики, который работает и вполне динамично развивается, несмотря на экономические трудности. Многие крупные строительные компании представлены в депутатских собраниях, как на уровне области, так и в муниципальных — это самая политически влиятельная бизнес-группа.

Свое статусное восьмое место получил вице-губернатор Игорь Пивоваров. На девятой позиции — глава Энгельсского муниципального района Александр Стрелюхин. Считается, что в Энгельсе чище и больше порядка, чем в областном центре. Но уважение Стрелюхин вызывает во многом за прежние заслуги. Начинал он со строительной отрасли, был заместителем председателя правительства Саратовской области. Всегда на ответственных должностях и площадках, где нужно поднять производство, дать старт. Возглавлял заводы, построенные в рамках новых инвестпроектов, «Балаково — Центролит» и «Первая локомотивная компания». Правда, за 6 лет ПЛК до сих пор не набрала обороты.

— Александр Михайлович — профессионал, но он слишком далек от людей, — полагает Наталья Караман. — Возможно, делает вид, что понимает проблемы населения. Если бы действительно понимал, пользуясь своим влиянием, мог бы что-то кардинально поменять. Но преобразования, активные действия связаны с риском потерять свое местоположение. Стрелюхин не способен принести в жертву себя как руководителя, как лидера.

То ли трубы чинить, то ли снег чистить

Если губернатор возглавляет первую десятку, то первое лицо Саратова Михаил Исаев открывает вторую десятку персоналий в нашем рейтинге. Охотников поживиться на проблемах Саратова немало. Не успели отказаться от временных фанерных урбанистических инсталляций одного заезжего конструкторского бюро, как другая компания предлагает план преображения Саратова на миллиарды рублей. Недавно недосчитались 8 млн рублей, вложенных в благоустройство улицы Рахова, о котором так много говорили. Плитку не ту положили — прокуратура проводит проверки по факту нарушений в деятельности администраций Фрунзенского и Октябрьского районов. Глаз да глаз нужен за таким хозяйством, а зимой, когда снегу навалит, еще и рабочих рук не хватает. Непростая задача у Исаева, который руководит городом чуть больше года.

— Михаил Исаев имеет относительно высокие баллы как руководитель областного центра, но они могли быть еще выше, — полагает Константин Халин. — Весь свой трудовой путь он прошел, работая в команде сначала мэра Саратова, а затем депутата Госдумы Олега Грищенко (ныне покойного), но далеко не на руководящих постах. Поэтому Исаев в значительной мере опирается на людей из той же грищенковской команды и от того выглядит менее самостоятельным, чем его предшественник. У мэра нет партийного ресурса в качестве поддержки, а существенным фактором риска для человека в его должности является сам Саратов с его ветхой инфраструктурой, которая перманентно грозит катаклизмами городского масштаба.

Диета года

Во второй десятке оказались руководитель следственного управления СК РФ Николай Никитин, а также председатели трех судебных инстанций — Сергей Шараев и недавно назначенные Федор Телегин и Алексей Горябин. Николай Никитин, пожалуй, наиболее заметная фигура из ближайших перечисленных соседей в топ-70. Но, человек непубличный, в последнее время он ни в каких скандалах замечен не был.

Одинаковое количество баллов с силовиком Никитиным набрал и глава Балаковского муниципального района Александр Соловьев. Промышленный Балаково — второй по величине райцентр области. В прошлых заслугах Александра Александровича: работа министром сельского хозяйства, заместителем председателя правительства области, депутатом в Госдуме.

— Год, как Соловьев руководит районом. Команда ставит его в определенные рамки, за которые он выходить не станет, никаких крайних мер принимать не будет, — характеризует главу района жительница Балакова Наталья Караман.

В прошлых заслугах Александра Соловьева работа министром сельского хозяйства, заместителем председателя правительства области, депутатом в Госдуме. Фото vzsar.ru

Весьма разношерстные оценки дали эксперты легендарной личности, председателю Общественной палаты Саратовской области Александру Ландо (16—18-е место). Бывший правозащитник не дает скучать публике, часто вступая в полемику с оппонентами и порой допуская нелепые резонансные заявления. Одно из них и повлекло сбор подписей за его отставку. Отдельные эксперты считают, что Александр Соломонович уже исчерпал свой ресурс.

Недавно ИА «Взгляд-инфо» Курихина опубликовало ряд скандальных материалов о земельных махинациях семьи главного федерального инспектора по СО Марины Алешиной. Мягко говоря, волосы на головах саратовцев зашевелились. Но влияние свое Марина Алешина сохраняет, как и место в хвосте второй десятки (44 балла).

Обладающая медиаресурсами и присутствующая в общественно-политической жизни региона депутат Госдумы от Саратовской области Ольга Баталина закрепилась на 20-м месте. Строчкой ниже — спикер Саратовской областной думы, секретарь саратовского отделения «Единой России» Иван Кузьмин. По оценкам экспертов, хороший в прошлом министр культуры и директор Саратовского цирка.

Руководитель крупной строительной компании депутат Леонид Писной удачно скооперирован в облдуме с Сергеем Курихиным. «Его бы энергию, да в мирных целях», — фраза Аркадия Райкина придумана как будто специально для Писного. Политологи называют его настоящим профессионалом строительной индустрии, знатоком всех коммунальных бед и способов их решения, провидцем проблемных тем, и не только в политике, но и в социальной сфере. Но, похоже, время его выдвижения на первые роли в саратовской элите ушло. Поэтому только 21—24-е место.

Коллеги, руководители крупных рейтинговых вузов Сергей Суровов (СГЮА) и Сергей Наумов (ССЭИ РЭУ им. Плеханова) давно в политической обойме и получают 42 и 40 баллов соответственно. Оказавшаяся на 27—28-м месте депутат Государственной думы Ольга Алимова (КПРФ), по мнению экспертов, — старожил саратовского бомонда с безусловным знаком «плюс». Почти всегда на острие общественных проблем, открыта для СМИ, не боится критики, прекрасный оратор. Но в ее окружении набирают силу молодые товарищи по партии.

Депутат Государственной думы Ольга Алимова (КПРФ), по мнению экспертов, – старожил саратовского бомонда с безусловным знаком «плюс». Фото kprf.ru

Так же, как и Алимова, 39 баллов набрал крупный предприниматель Аркадий Евстафьев, что совсем немного при его возможностях. И это лишь третий представитель бизнес-сообщества среди первых трех десятков VIP-персон.

— В политическом плане Евстафьев со своим холдингом «Энергетический союз» стоит особняком, — комментирует деятельность бизнесмена Константин Халин. — Его способность влиять на решение каких-то вопросов минимальна. Если рассматривать контент интернет-издания Евстафьева «Свободные новости» (и интернет-ТВ «Открытый канал»), то это — предельно оппозиционный ресурс, даже нарочито оппозиционный. Тем самым руководитель холдинга вывел себя за пределы институционального политического поля в маргинальную плоскость. И при том, что его финансовые возможности не ограничиваются Саратовской областью, властное влияние чрезмерно мало. Крах «Саратовских авиалиний» как перевозчика — тому доказательство: когда авиакомпания просила оказать ей поддержку, ее фактически проигнорировали.

Одни эксперты воспринимают коммуниста Николая Бондаренко (30-е место в рейтинге) и его компанию в областной думе как «аниматоров». Другие не исключают, что «естествоиспытатель министерской диеты» действует по указке сверху. Сергей Перепеченов полагает, что Бондаренко набирает баллы за счет доверия людей (как и облдеп Зинаида Самсонова и гордеп Виктор Марков, которых общественник по этой причине поставил в один ряд). Так или иначе, он сумел обратить на себя внимание, может быть, даже большее, чем на проблемы, которые поднимает. Но коммунист упрямо идет своей дорогой и выполняет обещания. Вместе со своими соратниками он вынес на рассмотрение в региональный парламент проект федерального закона о повышении стоимости продуктовой корзины до 10 тыс. рублей.

— Бондаренко выскочил, как чертик из табакерки, — говорит Константин Халин. — И «Единая Россия» сама виновата, что на горизонте появился такой харизматик. На последних выборах в облдуму единороссы фактически заставили сняться своего кандидата по округу, поскольку у них была договоренность с коммунистами о разделе мандатов. Но вместо того, чтобы отдать округ какой-нибудь бесцветной амебе, которая выполняла бы роль дежурного статиста, депутатское кресло с последующими политическими перспективами вручили Бондаренко. В регионе нет сильных личностей, заметных на федеральном уровне, а Бондаренко вышел, точнее, сам себя вывел, в федеральную повестку. Отчасти, конечно, он работает на публику, но это часть имиджа любого политика, желающего быть успешным, он использует передовые технологии, ведет блоги. На фоне в целом серой местной политтусовки Бондаренко смотрится выигрышно.

Заместитель председателя правительства Саратовской области Валентина Гречушкина заняла в рейтинге 42-е место. На совести руководителя, курирующего социальную сферу, скандал с женской волейбольной командой «Протон», неспособность решать проблемы сохранения культурного наследия, не разрешенные ею вопросы строительства школ в новых микрорайонах Саратова. И много чего еще не сделала Валентина Гречушкина…

Бондаренко сумел обратить на себя внимание, может быть, даже большее, чем на проблемы, которые поднимает. Фото kprf.ru

За бортом

Некоторые эксперты признаются, что с трудом могут вспомнить деятельность отдельных «представителей элиты», поэтому эти персоны набрали минимальное количество баллов или вовсе не попали в топ-70. Так, за его пределами оказались многие областные министры, а также депутаты Госдумы от Саратовской области Василий Максимов, Татьяна Касаева, Глеб Хор.

— Заметно — чиновники, как говорится, измельчали, — пишет депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов». — Не видно крупных самостоятельных проектов, своей позиции по острым вопросам. Наоборот, стараются быть незаметнее, ничего на себя не брать. Чтобы люди не видели их ошибок.

— Многие страдают отсутствием профессионализма, в противном случае область не была бы в таком упадочном состоянии, — продолжает Наталья Караман. — Кроме как украсть, ничего другого не умеют и в своих головах не держат. Придумывают на этот счет разные схемы. Как факт, громкий арест начальника МЧС Саратовской области Игоря Качева, двоюродного брата губернатора.

— Бывает, что человек — узнаваемый, но пользы обществу от него не так много. Высокопоставленные люди могли бы реализовывать свои полномочия более эффективно, — уверен Николай Скворцов. – А есть те, у кого мало рычагов влияния, нет серьезных полномочий, но эти люди ежедневно трудятся на благо окружающих, как, например, уполномоченный по правам ребенка Татьяна Загородняя, или Наталия Королькова, помогающая конкретным людям бороться с алкоголизмом и наркоманией.

Министры приходят и уходят…

Громкие уходы, связанные с заведением уголовных дел, — Марины Епифановой (с поста министра образования области) и Сергея Лобанова (с должности главы Энгельсского района) — в недалеком, но уже прошлом. В этом году ушли по собственному желанию министр здравоохранения Владимир Шульдяков, зампред правительства области Александр Буренин, министр соцразвития Лариса Колязина, министр — председатель комитета по управлению имуществом Олег Галкин в связи с расформированием структуры. Попались по собственной недальновидности под горячую руку и были уволены министр занятости, труда и миграции Наталья Соколова («по собственному желанию»), совсем свеженький замминистра соцразвития Денис Мильто — с нелепой формулировкой: «за поборы денег на новогодние подарки». Валерий Радаев позволил уйти директору ТФОМС Андрею Саухину, который еще успел занять 70-ю строчку в нашем рейтинге, министру промышленности и энергетики Андрею Куликову (уголовное дело о превышении должностных полномочий, ч. 2 ст. 286 УК РФ), министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Соколову (уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, ч. 2, ст. 285 УК РФ). Идет расследование уголовного дела его первого заместителя Анатолия Колдаева по этой же статье. Буквально на днях министру внутренней политики и общественных отношений Елене Щербаковой предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ). Для задержания обвиняемого в коррупции Игоря Качева прибыли сотрудники ФСБ из Москвы, о чем даже не предупредили губернатора. Под занавес уходящего года нанесен, казалось бы, окончательный удар по репутации Валерия Радаева. В который раз уже губернатор заставляет краснеть за свою родину Вячеслава Володина.

— Все эти события произошли не вчера. Они — следствие системы, действующей годами, — отмечает Наталья Караман. – Этим людям позволили так себя вести. Почему они проявляют снобизм по отношению к населению? А потому что оторвались от нас. Это результат распущенности, расхлябанности и вседозволенности. У них другие ценности. Они создали для себя условия богатых людей: у них прислуга, служебный транспорт в личном распоряжении — полный арсенал всего того, чтобы жить роскошно. Для них не проблема пообедать в ресторане на пять тысяч рублей. Уголовные дела, аресты — посыл для Валерия Радаева, повод задуматься, что пора уходить. Иначе будут приниматься иные меры. Губернатор — ответственный за команду, с которой работает. Он подбирает персонал. Губернатору дают понять, что у него плохая команда, значит, он не справился, не смог организовать работу.

— Похожие вещи происходили, когда «уходили» Ипатова (Павел Ипатов — губернатор Саратовской области в 2005—2012 гг., — прим. ред.), — вспоминает Константин Халин. — Было возбуждено уголовное дело по факту ввода недостроенного перинатального центра в отношении руководителя комитета по капстроительству, прошли обыски в Министерстве образования. В итоге дело не дошло даже до предъявления каких-либо обвинений… А сейчас мы видим реальные уголовные дела министров. Когда Щербакову назначили министром, люди, которые знали ее как руководителя Балашовского района, не понимали, как можно повышать такую одиозную личность. Еще в то время ее надо было как минимум увольнять. Поэтому сейчас многие надеются, что уголовные дела министров приведут к отставке губернатора, но говорят об этом достаточно давно — вот уже год как. И все время люди живут в ожидании перемен к лучшему.

Свой или чужой?

Эксперты «Реального времени» в своих ожиданиях выражают разное настроение.

— Люди не хотят крови — однозначно. А какой будет губернатор? Лучше или хуже? Если это система, придет такой же, — обреченно прогнозирует Наталья Караман. — Надежд на то, что будет лучше, не осталось. В этой системе ничего другого народиться не может. Это было бы какое-то противоречие, если бы в ней вдруг появилось что-то лучше. Одни и те же приемы: урезают зарплаты, обещают, что пенсионеры смогут путешествовать по миру. На мизерные пенсии?! Все это обрыдло, улучшений никаких нет. Но люди хотят перемен.…

По мнению Николая Скворцова, окружающие возлагают надежды на команду извне. Константин Халин рассчитывает на здравомыслие тех, кто будет назначать исполняющего обязанности в случае отставки действующего губернатора. На региональном уровне журналист также не видит людей, которые могли бы возглавить регион.

Топ-70 административной и деловой элиты Саратовской области

МЕСТО ПЕРСОНАЛИЯ БАЛЛЫ 1 Валерий Радаев, губернатор 74 2 Николай Панков, депутат Государственной думы РФ от Саратовской области 68 3 Игорь Завозяев, начальник УФСБ по Саратовской области 67 4 Сергей Филипенко, прокурор Саратовской области 66 5-6 Сергей Курихин, финансовый директор ЗАО «Сарград», депутат Саратовской областной думы 62 5-6 Лонгин, митрополит Саратовский и Вольский 62 7 Николай Трифонов, начальник ГУ МВД по Саратовской области 60 8 Игорь Пивоваров, вице-губернатор Саратовской области 59 9 Александр Стрелюхин, глава Энгельсского муниципального района 58





Екатерина Аблаева