«Единственный, кто может знать и давать советы, — это я. Остальные могут идти в сад и в лес»

Марат Сафин — о восточной философии, сериалах, Госдуме и Аиде Гарифуллиной

Бывший теннисист и самый узнаваемый в мире татарин 2000-х 38-летний Марат Сафин дал большое интервью порталу Sports.ru, в котором рассказал о том, как он живет сейчас — без тенниса, «отношений» и политики. Предлагаем вниманию читателей «Реального времени» его полный текст.

Один из двух лучших теннисистов в истории России (две победы на турнирах «Большого шлема», 17 побед на турнирах ATP, 9 недель — первая ракетка мира) закончил карьеру еще в 2009-м. После этого на общественных началах работал и.о. вице-президента Федерации тенниса, а в 2011-м стал депутатом Госдумы от «Единой России». В парламенте Марат продержался один срок, который запомнился принятием самых необычных законов, и даже переизбрался на следующих выборах, но через год, в июне 2017-го, неожиданно сдал мандат. С тех пор его имя появляется только в ностальгических постах и редких новостях с ветеранских турниров.

— Марат, как дела?

— Да нормально.

— Чем занимаетесь?

— Ничем. Ничего не делаю. Живу.

— Как проходит ваш день?

— Когда как. Ложусь рано — в 10—11 вечера. Просыпаюсь в 8—10 утра, гуляю, путешествую. В теннис не играю. Только иногда выезжаю на ветеранские турниры, две-три недели готовлюсь. Но, вообще, какой смысл в этом? Одним и тем же немного тяжело заниматься. Представляешь, ты работал журналистом, закончил карьеру и опять начал там работать. Это тупо. Поэтому в основном хожу в зал, чтобы поддерживать форму. Раза три в неделю тренируюсь по два часа для себя — чтобы не запускать, держать вес, режим. Меня это оставляет в тонусе.

— Не надоедает жизнь, когда нет конкретного занятия?

— Да нет. Нормально.

— Но должно быть хотя бы хобби.

— Я путешествую.

Многим людям нужно чем-то заниматься, чтобы понимать, что они живут. Они занимаются этим, чтобы не думать об определенных вещах. У нас же мало кто может даже пять минут находиться с самим собой. Закрой человека на день в квартире, отбери у него телефон и компьютер и посмотри, что с ним станет. У меня таких проблем нет. Мне не нужно искать чего-то, что-то делать, работать, чтобы чувствовать себя нормально.

— Сколько стран за год вы посетили?

— Шесть-семь: Францию, Испанию, Италию, Штаты, Перу… Когда мне хочется улетать, я улетаю. Если надоело в Москве — полетел. Отдохнул — вернулся.

— А как отдыхаете?

— Просто катаюсь на машине по стране. Один. Мне так нравится. Я самодостаточный человек, мне не нужен кто-то еще. Многим требуется компания, а я люблю в одиночестве, когда никто не мешает.

— Самое крутое место, которое уже видели?

— Очень нравится Перу. Ездил на Мачу-Пикчу — грандиозные впечатления. Есть сомнения, что это построили люди, поэтому стало интересно. Людям, думаю, подобное тяжело возвести. Даже гиды там сами не знают, как все произошло. В теории это сделали люди, но у меня существуют свои сомнения. Есть и другая сторона.

— Инопланетяне?

— Не утверждаю этого. Но когда видишь масштаб, понимаешь, что это все равно что построить пирамиды в Египте. Вызывает сомнения, что люди это могут. Я считаю, что мы во Вселенной не одни.

Многим людям нужно чем-то заниматься, чтобы понимать, что они живут. Они занимаются этим, чтобы не думать об определенных вещах. <...> У меня таких проблем нет. Мне не нужно искать чего-то, что-то делать, работать, чтобы чувствовать себя нормально

— По отметкам видно, что вы часто бываете на Ибице и Мальорке. Тусите?

— Больше нет. У всех еще такое зашоренное сознание, что если Ибица и Мальорка, то надо упиться в хламадос, обожраться колес и остального. Это не так. Каждый в любом месте может найти свое направление отдыха. Я — более спокойное. Занимаюсь спортом, ем вкусную еду, купаюсь в море. Есть же разная Ибица. Тусовочная занимает всего пять процентов острова.

***

— В «Инстаграме» вы выкладывали картинки с восточными узорами. Увлекаетесь?

— Да. I Ching.

— Объясните.

– Прогугли. Я перестал объяснять какие-то вещи, потому что это невозможно сделать, пока сам не прочувствуешь. Все равно что объяснять слепому про цвета. Плюс, когда начинаешь объяснять, сразу возникают люди, которые знают лучше тебя. Хотя на самом деле ничего не знают и нахватались по верхушкам. Поэтому объяснять то, во что люди даже не вникают, нет смысла. Раньше еще мог потратить время. Сейчас закончил. Считаю, что если человек хочет, то найдет информацию сам. (I Ching — «Книга перемен», философский китайский текст, написанный около 700 года до нашей эры. Состоит из 64 гексаграмм и считается главной книгой в конфуцианстве, — Sports.ru).

— Как вы пришли к I Ching?

— Наверное, с годами. Нет конкретного дня, когда все произошло. Просто по мере взросления ты растешь. Получаешь жизненный опыт, проходишь через определенные моменты. Та или иная ситуация уводит тебя к вопросам, которыми ты задаешься. Тебя интересует, как работает то, это. Начинаешь искать ответы, копаешься в интернете. Потом углубляешься, усваиваешь информацию. И со временем видишь, что везде есть взаимосвязь. Или замечаешь ее с теми моментами, которые уже происходили в жизни. Весь мир — спектакль, а мы — актеры.

— То есть это целая философия?

— Да, свое мировоззрение, отношение к жизни. Нестандартный подход к вопросам. Меняются приоритеты, мнения о вещах, взгляд на них. По-другому на вещи смотришь и спокойно к ним относишься. Например, какие у нас ценности? Машина побольше, новые кроссовки… Люди смотрят, у кого какие губы, нарощенные волосы, аксессуары, бренды. Но это не делает никого счастливым, насколько я вижу. Я не видел ни одного счастливого человека из тех, кто увешан брендами, на «Майбахе» и в особняке в миллиард квадратных метров. Деньги с собой не унесешь. Это мимолетное. Ими счастье не купишь, здоровье — тем более.

— Вам что приносит счастье?

— Свобода выбора. Когда ты можешь делать что хочешь, не быть зависимым ни от кого.

И отношение ко всему вокруг. Ты воспринимаешь все не так серьезно, как многие люди. Понимаешь, что это просто опыт в данном материальном мире.

— Вещь, которую все делают как заведено, а вы — как хотите?

— Тяжело сразу ответить. Но вот очевидно, что люди придумывают себе на жопу приключения с нуля: паники, паранойи, страхи. Страх смерти, боязнь летать, остаться одному. Им нужен кто-то, чтобы общаться. Все бегут от себя. Никто не может просидеть пяти минут с собой. Если бы люди могли жить с собой, то меньше сидели бы в соцсетях, меньше долбили бы в айфон, игры. Занимались бы самопознанием, читали бы книги. Но сейчас другое время. Все хотят веселья, зрелища, эмоций. Чтобы все блестело и сверкало, чтобы можно было выставить фото в «Инстаграм», похвастаться, написать умную, но банальную цитату. Настолько это читаемо, что неинтересно.

— Вы сказали про «этот мир». Думаете, есть еще другой?

— Я это знаю. Глупо думать, что существует только этот мир.

— Что происходит в другом мире?

— Там много миров. Научно подтверждено тем же Стивеном Хокингом, что мы здесь не одни. Я более чем уверен, что во Вселенной существуют разные формы жизни. Глупо считать, что мы одни — такие клевые пацаны в шубах, долларах и биткоинах, когда вокруг триллионы галактик. Мы всего лишь одна из них.

— Но там не тот мир, где Иисус и Мухаммед?

— Это отдельная тема. Я многих задену, если начну говорить.

— Не верите в религию?

— Религии нет. Это надуманная, искусственно созданная вещь. Все понимают, для чего это было создано. Разные подходы, но я не хочу никого обижать, а то скажут, что безбожник.

— Если в двух словах, то религия — придумка для неразумных людей, чтобы они знали, что существует страшный суд?

— Ну да. Чтобы их это останавливало, потому что где-то сидят дьявол и Иисус и они решают, кого куда. Но это же глупо.

— Если религии нет, то на какие моральные принципы вы ориентируетесь?

— На те, что в нас заложены. Наверное, убивать других людей не надо. Отрезать голову котенку — тоже. Какие-то банальные вещи мы все понимаем: не укради, не сделай то. Плюс-минус якобы десять заповедей.

— Да это же стереотипы, от которых вы хотите уйти.

— Поэтому я и говорю, что невозможно объединить весь мир. Каждый видит хорошее и плохое по-своему. Если вы поедете в Индию, почитаете про буддизм — там будет другое. Противоположное тому, что есть у нас. Там люди живут в нищете, но они счастливые. В православии не так, у нас рассказывается, что мы все должны страдать. У католиков — свое. Всех нельзя под одну гребенку. Все заточено под определенную страну или территорию.

Я более чем уверен, что во Вселенной существуют разные формы жизни. Глупо считать, что мы одни — такие клевые пацаны в шубах, долларах и биткоинах, когда вокруг триллионы галактик. Мы всего лишь одна из них

— В Азию вы ездите, чтобы совершенствоваться?

— Для этого езжу в Перу. Общаюсь там с людьми, смотрю, как они относятся к жизни. Такой роуд-трип.

— Но в Азии как-то восходили на вершину.

— Да, в Тибете. Это было начало моего саморазвития, этого путешествия. Началось с гор, потом переключился на другие вещи. Необязательно ведь лезть на гору, чтобы что-то познать. Тогда цель была не забраться и выставить достижение в «Инстаграм». Меня тянуло другое: хотелось побыть одному. Я не заходил высоко, остался в базовом лагере. Просто уехал туда, где мог побыть с самим собой.

— Почему в один момент у вас возникло такое желание?

— Это просто жизнь. Переобщался с людьми, переиграл в теннис. Подустал физически и ментально. Захотелось повидать мир и пожить на другой территории. Мне тогда было 24—25 лет. Начались позывы. И вот постепенно все так сложилось.

***

— На какие деньги вы путешествуете?

— На те, что заработал в теннисе.

— Они должны работать, а не просто лежать. Иначе закончатся.

— Мне пока хватает. Ты все про количество, а я говорю, что их должно быть достаточно. У нас разные подходы. Вот у тебя новый «Мак». А у меня старый — другой не требуется. Кому-то нужно десять миллионов долларов, кому-то — десять миллиардов. Мне достаточно намного меньшего. Я все это прошел. Эти лухари. Сейчас мне это не интересно.

— При этом вы не ходите в старье и круто одеваетесь.

— И чего? Есть же много фирм: Zara, Mango, Pull and Bear. Я там одеваюсь.

— Четыре машины по декларации.

— Родители, сестра — это их машины. Просто записаны на меня. Мой только Range Rover.

— Большая квартира на Патриках.

— Я могу себе позволить жить как хочу, как меня устраивает. Я покупал ее, потому что нравится район. Я люблю ходить пешком. Покупал давно. Почему не купить там, где хочу.

— Квартира — самая большая трата?

— Не знаю даже. Без понятия. И считать чужие деньги — это неправильно. Пусть люди своими вещами занимаются. У каждого своя судьба, жизнь, каждый строит ее как хочет. Многие завидуют, гонятся за деньгами, потом получают рак, болезни. Деньги остаются детям, а они просаживают это бабло. Практика показывает, что 85% денег, которые передаются детям, те засаживают. Это статистика, которая есть в интернете. Все любят считать деньги, но ничто не вечно. Относиться к деньгам серьезно не надо. В гроб их не заберешь.

— Но было время, когда вы относились к ним по-другому?

— Да, когда молодой. Со временем взрослеешь и начинаешь понимать, что все это не так. Относишься уже спокойно. Пропадает доказывание чего-то, перед кем-то, кому-то. Доказываешь только себе. Чтобы, когда будешь умирать, мог сам себе признаться, что ты не просто выбросил жизнь, а прожил ее хорошо. Это самое главное. А не то, сколько денег заработал и сколько миллиардов и триллионов у тебя на счету. Чтобы, когда открыли «Википедию», сказали: «Ох, какой он молодец. Но сдох от рака»? Это же бессмысленно. Поверь мне, каждый миллиардер хотел бы жить спокойно, без болезней и телефонных звонков в три утра. Но такого нет. Чем больше денег — тем больше проблем.

— Что вы делали неправильно в те моменты, когда срывало крышу?

— Я не знаю. Может, на тот момент это было правильно. Нужный опыт, чтобы осознать какие-то вещи. Нет вообще понятия «правильно» и «неправильно». Есть, если ты кого-то убил или ограбил. Это чересчур. Но когда тратишь свои деньги, можешь делать что угодно. Может, поменьше надо было слушать определенных людей. Не жить так, как говорят другие. А то у нас страна советов. Все любят давать советы: так сделай, так сделай. Но если ты такой умный, что же у тебя все так плохо?

— Хорошо, давайте вспомним самый сумасшедший поступок из молодости. Наверняка пили перед какими-то матчами.

— К своей работе я всегда относился серьезно. Мне надо кормить семью, это большая ответственность перед родителями, сестрой. Некоторые вещи из-за этого ты не можешь себе позволить. Просто так деньги мне никто не давал.

— А как же слова, что раньше теннис был рок-н-роллом и вы гастролировали как музыканты? В чем это выражалось?

— Мы все общались. Вместе могли пойти ужинать вне зависимости от того, бразилец ты, австралиец или американец. Сейчас такого нет, все живут своими командами, все разрозненно, и у каждого свой подход.

— А почему рок-н-ролл? Тусили?

— Тусили. Могли выйти куда-то. Но все как у всех, на самом деле, ничего выдающегося нет.

— Вы сказали про ответственность. Но есть всеобщее мнение, что вы великий теннисный лентяй: могли достичь нереальных высот, но вам было лень. Есть даже анекдот, как пришли к богу и сказали, что не особо хотите играть. А он ответил: «Ну вот когда ты будешь хотеть, ты будешь мной».

— Это мнение людей. А они ничего не знают. Единственный, кто может знать и давать советы, — это я. Остальные могут идти в сад, в лес. Они бы своей жизнью занялись. Я перестал обращать внимание на это. Раньше обращал, прислушивался — сейчас вообще этим не занимаюсь. Я достаточно взрослый, чтобы самому принимать решения, а не смотреть на слова чужих людей, которые никогда не играли в теннис. Как они могут советовать? Это как бабушки у подъезда. Это глупость полная.

Я считаю, что мне вообще повезло по жизни, что я заиграл в теннис. У нас не было денег. Повезло, что я уехал в Испанию. Если бы не уехал — ничего бы не получилось. Что заиграл — это волшебство. Плюс никто же не знает, что нужно для того, чтобы добиться результатов. Тем более стать первым. Когда оцениватели становятся первыми в своем деле, они сразу перестают советовать, потому что понимают, насколько сложно всего этого добиться.

К своей работе я всегда относился серьезно. Мне надо кормить семью, это большая ответственность перед родителями, сестрой. Некоторые вещи из-за этого ты не можешь себе позволить. Просто так деньги мне никто не давал

— Допустим, вы не могли выиграть десять шлемов вместо двух. Но вы всегда играли на максимуме?

— Конечно. Просто у меня были травмы. Много травм. Я год играл, год не играл. Это подкосило. Последняя травма — сломалась нога. И все. Я поэтому и закончил. Если бы не это, может, до сих пор бы играл. Но никто же об этом не знает.

— То есть закончили только из-за ноги?

— Да. Она иногда и сейчас беспокоит. Играть на профессиональном уровне я уже не смогу, без шансов.

— Боли тогда были дикие?

— Очень. При этом операцию не могли сделать. Вероятность того, что она получилась бы удачной, очень низкая. Мне сказали: «Мы тебе делаем, но это рискованно. Будешь с палочкой ходить оставшуюся жизнь, забудешь про любой спорт. Тебе это надо?» — «Нет». — «Правильное решение».

— Как получили ту травму?

— От перенагрузки. Не было возможности остановиться. Тянул до последнего, потом уже поздно стало. Это же не в один день. Постепенно накапливалось. Я не остановился, думал, что пройдет. Стало хуже. В итоге уже не мог играть.

У меня и до этого случались повреждения. Ломал кисть, порвал все связки, какие только можно. Рвал межреберную мышцу, локоть, лодыжки две, спина летела. Но до колена все более-менее восстанавливался. После — уже все. Это был финиш. Доктора предлагали раньше заканчивать, но я решил поиграть еще пару лет. Сначала на полгода или год выпал. Вернулся, но бегать уже не мог — потерял скорость, видение определенных вещей. Тяжело приходилось с Надалем, Федерером, Джоковичем. Они быстро видели, что к чему, а я — нет. Понял, что очень медленный. Болтаться в двадцатке-тридцатке оказалось не очень весело.

Вот это — правда. А не то, что говорят люди.

***

— Вы сейчас дико спокойный, просто на расслабоне. Но на корте вели себя как сумасшедший.

— Многое поменялось. Раньше надо было подправить психологические вещи. Плюс со временем появляется опыт. Тупо опыт. Основываясь на вещах, которые происходили в прошлом, ты делаешь выводы. Я многое осознал. И до сих пор осознаю. Достигнуть абсолютных знаний нельзя. Учусь по мере поступления.

— Если бы сейчас вышли играть, так себя не вели бы?

— Нет, был бы спокойный. А раньше по-другому, потому что все время нервяк из-за матчей. И этот нервоз победить тяжело. Каждый раз старт, ты играешь. Психология иногда не выдерживает, ломается. Потому что полгода подряд выходишь на корт в плюс 45, что-то не получается, проигрываешь на каком-то корте непонятно кому. Конечно, начинаешь злиться. Еще не так чувствуешь себя, кто-то что-то сказал. И ты взял и послал кого-то на три буквы. Тем более молодой — сила есть, ума не надо.

— Случалось, что вы даже в клубе попадали в стремные истории. Как с сыном Бондарчука.

— Там искусственно созданная ситуация, когда я попал не туда и не в тот момент. И у меня нет папы Бондарчука, поэтому все немного перевернули.

— Наоборот, писали, что на вас напали шесть человек.

— А я слышал, что это я на шестерых напал. Но суть в том, что все они оказались мажориками. У них, видно, проблема, что из себя ничего не представляют. Представляют их родители. Поэтому нужно показать, что они тоже крутые пацаны. И я вдруг попался случайно. Обычная ситуация — кто-то кому-то не понравился, и началось.

— Вас сильно побили?

– Фингал считается? Но им тоже досталось. Пьяные шесть мажоров — это смешно.

— Старший Бондарчук перед вами извинился за сына.

— Ну молодец, бог с ним.

— Так писали, что он ваш друг.

— У меня нет друзей.

— В смысле?

— Вообще нет. Друзья — высокопарное слово. Их может быть только несколько штук, но у меня нет. Я не хочу.

– Почему?

– Самодостаточный и хочу жить один. Последнее время так. Мне нравится.

— Из-за философии?

— Из-за нее. И жизненного опыта. Мне так хорошо. Не говорю, что я аскет и всех шугаюсь. У меня есть круг общения. Но это не друзья — товарищи, коллеги. И мне нравится одному. Никто не интересен.

— Одному — это и без девушки и жены?

— У меня нет ни девушки, ни жены. Уже давно. Так случилось. И я пока не хочу, нет желания.

— Длительных отношений?

— Вообще отношений.

— А как без девушки в таком возрасте? Это нереально.

— Почему?

— У нас всех есть физиологические потребности.

— У меня с этим все нормально. Я просто не хочу отношений.

Друзья — высокопарное слово. Их может быть только несколько штук, но у меня нет. Я не хочу

— Когда тусите с девушкой неделю, она понимает, что отношений не будет?

— Неделю даже уже не могу. Не готов к такому. Меня устраивает то, как я живу. Отношения не хочу выстраивать ни с кем. Не хочу делиться своей личной жизнью. Не хочу делиться своими вещами. Разделять какие-то вещи. Не хочу слышать какие-то вещи от людей. Меня это не интересует. Период такой. Не потому, что что-то сломалось. Просто хочу пожить для себя, путешествовать, ни к кому не быть привязанным. Чтобы мне никто не задавал лишние вопросы. Чтобы я не задавал. Чтобы у меня была полная свобода. Чтобы я мог делать то, что я хочу.

Я ни в ком не разочаровывался, просто так сложилось. Этап. Как вообще можно разочароваться в ком-то? Только в самом себе. Ты же на это осознанно идешь. Мне сейчас нужно время. Нужно отдохнуть. Я был в долгих отношениях и решил, что пока хочу пожить сам для себя. Я так не жил давно. Мне комфортно, хочется свободы. Никого рядом, тишина, спокойствие.

— Если все так, то как регулярно находить девушку на один секс?

— Я не знаю. Ты, наверное, знаешь. Ты же молодой. У тебя же кровь бьет. И не только кровь.

— Это правда. Но найти трудно. Вы же понимаете, что многие говорят: «Буду только в отношениях».

— Ну, это моя личная жизнь, слишком интимный момент.

— Они сами к вам подкатывают?

— Ко мне никто не подкатывает, я уже старенький.

— Тогда последний вопрос про это: за деньги или бесплатно?

— Не хочу отвечать, это уже совсем.

***

— Последняя ваша девушка — Аида Гарифуллина. Писали даже, что она беременная и все идет к свадьбе.

— Не обсуждаю эту тему. Вообще. Эта тема закрыта, все в прошлом. За бывшими своими не слежу. Неинтересно.

— Дочь обсуждаете?

— У меня нет дочери.

— Как? Есть общее мнение, что Ева Якубовская — ваша дочь.

— Опять же, это мнение людей. У меня нет дочки.

— Даже в физическом смысле?

— У меня нет дочерей. Мало ли что пишут. Но я спокойно к этому отношусь. Если обращать внимание на каждую вещь, то буду терять время. Пусть пишут, если им нравятся. Что мне, запрещать, что ли? Даже сейчас ответил, но все равно продолжат писать. Будут писать, ты же понимаешь. Сколько людей, столько и мнений. Опускаться до этих людей, доказывать кому-то чего-то — зачем? Если это так интересно, спросите у ее мамы, откуда все пошло.

— Если она скажет, что вы отец?

— Не скажет.

«За бывшими своими не слежу. Неинтересно». Фото instagram/aidagarifullina

***

— Вы сказали, что не хотите делиться личной жизнью. А пустить кого-то в дом?

— Дом — это для меня святое место. Моя крепость, где я могу находиться один. Там только моя энергетика. Больше никого туда не хочу пускать. Со мной живут только две кошки. Я вообще люблю животных. Но кошек больше, чем собак. Кто любит животных, даже по-другому смотрит на вещи. Как говорится, чем больше узнаю животных, тем больше люблю их. Кошки еще хорошо успокаивают. Они медиумы, знают момент, когда подойти. Они чувствуют тебя.

— Если вы дома один и против компьютера и айфона, то что там делаете?

— У меня они есть, но это не цель жизни. Я не веду страничку в «Твиттере». Меня нет в «Фейсбуке». «Инстаграм» есть и есть. Я не веду его осознанно. Не люблю освещать свою жизнь широко. Моя жизнь — она моя. Только для меня.

А дома я сериалы смотрю, читаю. Много документальных фильмов включаю на YouTube. Так проходят последние два-три года, и меня это вполне устраивает. Могу, конечно, куда-то выйти, но без загулов. Гуляю один или с товарищами с Патриков. Пью с ними кофе, чай, пиво. Но я выбираю, хочу или нет. Нет такого, что я обязан. Я никому не обязан, кроме родителей и самого себя. Круг общения у меня есть. Я не аскет, не шарахаюсь от всех. Но это не друзья.

— Две самые важные книги, которые прочитали за последнее время?

— Джо Диспенза — «Сила подсознания». И Джидду Кришнамурти — «Свобода от известного».

Они про то, что не нужно жить иллюзией. Надо жить настоящим. Просто есть иллюзия, что выдает тебе мозг. И есть настоящее. Это трудно объяснить, к этому нужно прийти. Через медитацию — существует техника. Через определенную литературу, документальные фильмы. После этого начинаешь разбираться. И становится легче жить — меньше иллюзий.

— Как часто вы медитируете?

– Раз в день, два раза. Часа полтора это занимает — с утра или вечером. Время нахожу всегда. Поверь мне, когда ты хочешь, ты всегда найдешь его.

— Это нужно делать дома?

— Там легче. Здесь, в кафе, ты же не будешь сидеть с закрытыми глазами и медитировать. Это глупо выглядит.

— И вам легче становится?

— Да, появляется свежесть сознания. Убираешь лишние мысли, ненужные вещи, которые аккумулируются в голове, негатив. Например, пообщался с не очень приятным человеком, он из тебя высосал энергию. Ты приходишь выжатый как лимон. И убираешь лишние мысли, успокаиваешь ум, чистишь сознание. Тишина должна быть внутри, чтобы понимать, что к чему. Чтобы не было лишних мыслей, которые тебя путают и заставляют принять то или иное решение.

— Про сериалы. Ваш топ-3?

— Понятно, что «Карточный домик». «Миллиарды» понравились. «Американцы» — это про наших нелегалов. «Клан Сопрано», но он старый.

— Вы были в политике. Это похоже на то, что показывают в «Карточном домике»?

— Думаю, да.

— Такая же грязь?

— Как посмотреть. Для кого-то грязь. Сколько людей, столько и взглядов на жизнь. Невозможно всех засунуть под одну категорию.

— Вы лично встречались с несколькими президентами.

— Двумя. С Ельциным первый раз познакомился, когда было 12 лет. Мячики подавал на Кубке Кремля, нас выстроили, он всем руку пожал. Потом увидел снова уже спустя много лет. Уважаемый человек, конечно, приятно иметь фото с ним.

С Владимиром Владимировичем два раза встречались. После того, как выиграли Кубок Дэвиса. Фотография, «очень приятно — очень приятно», посидели с ним.

— Кто из них мощнее?

— Оба глыбы. Каждый по-своему. Простые люди не становятся президентами, тем более такой страны. Понятно, что это очень серьезные люди. Их энергетика сильная. Это чувствуется, когда человек заходит в комнату, подходит, жмет тебе руку. Ты чувствуешь уникальную энергетику уникальной личности. Это богом отобранные люди, создателем. Я более чем уверен, что 99% людей, даже если им предложат стать президентом, откажутся. Не каждый на это пойдет. Нужен определенный склад ума, надо быть избранным. Это не в киоске посидеть, а большая ответственность, у тебя нет личной жизни, ты не принадлежишь себе.

— А в чем уникальная энергетика?

— Не объяснить на словах. Ты просто чувствуешь ее. Вот ходил когда-нибудь в музей, стоял перед серьезными картинами? И видел картинки, которые рисуют на Арбате? Разницу чувствуешь? Вот и все. Это надо испытать. Объяснять — как слепому говорить, что есть краски.

***

«Одни эксперты говорят одно, другие — другое. Всегда кто-то будет за, а кто-то — против. Никогда не будет 100% за. Сколько людей, столько и мнений». Фото duma.gov.ru

— Шесть лет вы работали депутатом. Почему отказались от мандата?

— Не хочу об этом говорить. Это мое личное, очень личное. Имелись свои причины.

— Как оцениваете свою работу там?

— Нареканий не было.

— Не стыдно за законы, за которые голосовали?

— Нет.

— Два года назад я спросил вас про закон Димы Яковлева и то, почему вы за него проголосовали. Вы ответили, что так решила партия, что в ней умные люди анализировали и все сделали правильно, но, может, исполнение подкачало. Сейчас считаете, что тогда поступили правильно?

— Я не знаю. Но тогда был экспертный совет. Это же не просто так: поковыряли в носу и написали ФЗ. Все общаются, есть эксперты, которые создают мнение. Я доверяю нашим специалистам. Поэтому приняли такое решение.

— Но вы же слышали о реакции общества на закон.

— Что я могу сделать.

— Говорят, что вы убили детей.

— А кто эти люди, которые говорят? Одни эксперты говорят одно, другие – другое. Всегда кто-то будет за, а кто-то — против. Никогда не будет 100% за. Сколько людей, столько и мнений.

— Если еще позовут в политику, пойдете?

— Когда позовут, тогда и поговорим. Отвращения к ней нет.

— А к теннису?

— Неинтересно, поднадоело. Может, когда-то все поменяется.

— Свои матчи пересматриваете?

— Нет. И уже не снятся. Этот этап я закрыл и пошел дальше. Будешь копаться в прошлом — не будешь двигаться и застынешь на месте. Любоваться собой в интернете — это странновато выглядит. У меня и в «Инстаграме» нет ни одной фотографии с ракеткой. Нет ни одного намека, что я теннисист. Я не настолько кайфую от своего тенниса, чтобы любоваться собой. Я не люблю об этом говорить даже. С товарищами обсуждаем больше жизнь, взгляд на те или иные вещи.

— Музыку слушаете?

— Сейчас нет, люблю тишину. Телевизор не включаю. Он даже не работает у меня. Вот «телегу» читаю.

— Какие каналы?

— «Незыгарь», «Футляр от виолончели», «Компромат 2.0», «Кремлевский говорун», «Кремлевский мамковед», «Малюта Скуратов». Ничего уже не скрыть ни от кого. Времена веселые. Но еще люблю научные вещи, что-то про космос.

— От «Футляра» офигеваете?

— Нет.

— Там каждый день пишут по 10 постов, как кто-то что-то украл на миллиард и остался без наказания.

— А это что-то новое? Кого-то удивляет? Ты почитай Салтыкова-Щедрина, «Красное колесо». И не будешь удивляться. У нас последние лет 200 так.

— Раньше вы про это знали?

— Ну да. Я же не вчера родился. Мне 38 лет.

— Не поднимали эти вопросы в Госдуме?

— Я такие вещи вообще не обсуждаю.

— Но вы как политик могли изменить ситуацию.

— Сейчас я не политик, а свободный человек. Тогда те вопросы не поднимал.

— Но у вас было влияние.

— Не было. И копаться в грязном белье не хочется. Я читаю это как фон, но оценку давать не буду. Смысл?

— Как эта ситуация с коррупцией соотносится с тем, что мы позиционируем себя суперкрутой державой?

— Мы действительно крутые. На всякий случай, у нас самая большая страна в мире по территории. Мы ядерная держава. У нас триада. Мы большой игрок на мировой арене, поэтому с нами считаются и всегда будут разговаривать. Нас нельзя изолировать, без шансов.

А коррупция — где ее нет? Она везде. Это экономика, люди, жизнь, человеческий фактор. Идеального общества не построить. Это же утопия. Социализма никогда не будет, хотя потихоньку весь мир к этому идет.

— Но уровень коррупции и отношение чиновников к обществу все-таки разные. В Лондоне мэр ездит на метро, в России даже какой-нибудь префект — на авто представительского класса.

— Так на метро не означает, что у него бабла нет. Может, у него настолько дохера денег, что он позволяет себе это делать. Если у него триллион, это не значит, что он должен на «Майбахе» с охраной в камуфляже и автоматами ездить. Для этого мозгов много не надо. Есть же миллиардеры, которые даже по Москве на велосипеде ездят. Это значит, что им нечего скрывать. Не все миллиардеры коррупционеры, не все политики коррупционеры. Есть разные виды бизнеса. Зависит от того, чем занимаешься.

— Короче, Россия живет на приличном уровне?

— Смотри: кто к нам приезжает, офигевает от того, как у нас здорово. Как у нас хорошо. Испанцы говорят, что им нравится.

— А вы без России можете?

— Могу. Я прожил пять лет в Испании, и я человек мира. Не считаю, что я русский — и все. Если я буду жить без России, я смогу адаптироваться везде. Выжить где угодно. Это большой плюс.

Я не скучаю по дому. Мой дом — это шарик. Я могу закрыть квартиру, и у меня не будет тоски. Я так живу с 15 лет. Сначала адаптировался, потом вошло в привычку. Мне так нравится. Я никогда не буду жить в одном месте, только в разных. Здесь же все близко — даже до Новой Зеландии лететь часов 20.

Я не скучаю по дому. Мой дом — это шарик. Я могу закрыть квартиру, и у меня не будет тоски. Я так живу с 15 лет. Сначала адаптировался, потом вошло в привычку. Мне так нравится. Я никогда не буду жить в одном месте, только в разных



***

— Что вы планируете делать в ближайшие год-два?

— Посмотрим по мере поступления. Я не загадываю ничего. Жизнь может изменить одна банальная ситуация. Хочешь рассмешить бога — расскажи ему о планах.

— Вы же сказали, что бога нет.

— Создатель. Все создалось из-за энергии, волн, но откуда-то все появилось. Не зря же говорят, что «ничего есть все, а все есть ничего». Кто-то это создал. Не конкретно материальный человек с бородой по имени Иисус, но как-то это осуществилось. Высший разум.

— Работать пока не хотите?

— Если будет что-то интересное.

— Интересное для вас — это что?

– Я не знаю. Я не ищу того, что мне надо. Оно должно прийти само. Не от Деда Мороза, но есть люди, которые идут к тому, что им надо. А есть те, которые это притягивают.

Мне бы хотелось выбрать то, что связано с путешествиями. Сидеть на месте не хочу. Но теннис — точно нет. Неинтересно. Пока не знаю, что может быть интересного, на что бы я согласился.

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