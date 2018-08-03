«Финская мода» в КХЛ: клубы повально уменьшают свои «коробки» в надежде на бОльшую зрелищность

Все «за» и «против» нового тренда

Эту неделю в КХЛ можно можно смело окрестить семидневкой больших реформ. Целый ряд клубов заявил либо о свершившемся переходе на «финский» размер «коробки» на домашней площадке, либо о намерении в будущем играть на 28-метровом льду. «Реальное время» размышляет, чем это может обернуться для лиги в целом, а также приводит все доводы «за» и «против» «финской» реформы в Континентальной хоккейной лиге.

Переход «Ак Барса» на «финку» означает начало конца европейских площадок в КХЛ

Только за прошедшую неделю стало известно, что в новом сезоне КХЛ на финскую площадку «переходят» подольский «Витязь» и московское «Динамо». Чуть ранее о смене размера льда заявил и нижнекамский «Нефтехимик». Подмосковная команда начнет играть на более компактной «коробке» уже со старта сезона, а бело-голубые — с середины регулярного чемпионата, когда москвичи переедут на свою арену в Петровском парке. То есть стадион «Динамо» сразу строится под финские размеры.

Главный тренер москвичей Владимир Воробьев пару дней назад даже признавался, что именно клуб настаивал, чтобы в проект его нового «дома» было заложено строительство с уменьшенными размерами площадки.

— Мы принимали участие в проектировании самой арены и раздевалок. Например, по нашему предложению будет установлена финская коробка, — рассказывал Воробьев «Sportbox». — Хоккей, конечно, станет намного быстрее, динамичнее и интереснее для зрителей. В первую очередь все делается для этого. Но если мы переходим на эту коробку, то со временем должны перейти на такие же размеры и на нашей тренировочной базе в Новогорске, — заявил Воробьев.

Стадион «Динамо» сразу строится под финские размеры. Фото stroi.mos.ru

Ранее от стандартных для России размеров площадки уже отказались СКА, «Адмирал» и «Амур». У двух последних на аренах и вовсе североамериканские параметры.

Однако самым важным переходом на «финку», с точки зрения тренда, оказался, конечно же, казанский. Согласитесь, если даже действующий чемпион лиги решил переформатировать свою площадку, то это можно расценивать как самый знаковый переход, от которого будут «плясать» все остальные. В конце концов, кому же еще быть законодателем мод, как не самому титулованному клубу КХЛ и действующему обладателю Кубка Гагарина?

Казанцы уже перестроили свою «коробку» и убрали два метра с углов, а освободившееся пространство пообещали отдать под места повышенной комфортности. То есть в клубе намереваются убить сразу двух зайцев: и хоккей сделать зрелищнее, и дополнительную прибыль получить.

«Финский размер льда — средний вариант шириной 28 метров — позволит повысить скорость игры и зрелищность матчей, сохранив безопасные условия для хоккеистов», — говорится на официальном сайте «Ак Барса».

— Мы надеемся, игра станет более зрелищной. Это интересный опыт и для нас, и для болельщиков, — добавил свой комментарий наставник казанского клуба Зинэтула Билялетдинов.

И кстати, еще не факт, что Билл так уж доволен такой перестройкой (при том, что в свое время он нахваливал североамериканский формат как значительно более скоростной и зрелищный). Его хоккей идеально подходит под старые размеры площадок, и команду он строил, отталкиваясь именно от них.

«Мы надеемся, игра станет более зрелищной. Это интересный опыт и для нас, и для болельщиков», — прокомментировал Зинэтула Билялетдинов. Фото ak-bars.ru



«Консерваторы» против отказа от «советского хоккея»

Идея перевести лигу на финские площадки созрела еще у прежнего президента КХЛ Александра Медведева. Тогда после заседания лиги по изменению регламента было принято решение, что с сезона 2011/2012 сразу пять клубов КХЛ — рижское и минское «Динамо», СКА, «Ак Барс» и «Салават Юлаев» переведут свои домашние арены на «финские».

Остается только гадать, почему это решение сорвалось, и команды все-таки остались на привычных «европейских» площадках, несмотря на заявления высшего руководства лиги. Но логичнее всего предположить, что «красный свет» пришел сверху, ведь вскоре должны были пройти домашние Олимпийские игры в Сочи — как раз на европейских площадках. И чтобы не ломать подготовку к турниру, решение перейти на иные размеры было отменено.

Судя по всему, ничего не меняется в российском хоккее, вне зависимости от руководства. Ведь теперь у руля лиги другие люди, которые, впрочем, по совместительству являются руководителями петербургского СКА. И здесь произошла похожая история. «Армейцы» порывались сузить свою «коробку» перед прошлым сезоном, однако «во имя Олимпиады» от этой идеи Роман Ротенберг в итоге отказался.

— Вопрос о размере площадок действительно рассматривался. На данный момент в Ледовом дворце остается площадка стандарта «30х60», так как текущий сезон — олимпийский. К слову, в новом спортивном комплексе «Хоккейный город», который с этого сезона является базой для ХК СКА, одна из ледовых арен — уменьшенного стандарта «28х58». Так что у команд клубной системы есть возможность проводить занятия на разных площадках в зависимости от необходимости, — сообщил Ротенберг.

«Армейцы» порывались сузить свою «коробку» перед прошлым сезоном, однако «во имя Олимпиады» от этой идеи Роман Ротенберг в итоге отказался. Владимира Суворова (iz.ru)



Судя по всему, переход питерцев на «финку» — дело времени. Впрочем, несмотря на довольно позитивный фон, есть среди любителей хоккея и те, кому идея не пришлась по душе. Главный их аргумент — нежелание смотреть «чужой» хоккея. Мол, зачем нам вертикальная беготня и вечная борьба, если наш «советский» хоккей совсем другой благодаря именно 30 метрам. В конце концов, если хочется увидеть быстрый и контактный хоккей, то можно и НХЛ посмотреть. И нужно оставлять самобытность, чтобы были разные стили хоккея, а болельщик уже сам выбирал, какой ему нравится.

Иные скептики отмечают нерентабельность и сложность такого перехода. Так, вице-президент магнитогорского «Металлурга» Геннадий Величкин готов выпускать свою команду только на «европейскую» домашнюю площадку.

«Понятие «финские» площадки глупое, — категоричен Величкин. — Есть два размера — европейский, который находится под эгидой ИИХФ, и канадский. Вы представляете, что у нас достаточно новый дворец в Магнитогорске, очень функциональный. И переделать площадку будет очень сложно, нам придется полностью менять систему заливки.

Это многомиллионные затраты. Но даже если мы это сделаем, что делать с остальным залом? Мы убираем два метра, и куда мы убираем зрителей? Это будет стадион «Лужники» до реконструкции. Для чего это? Это нереально, невозможно, и вообще это глупый вопрос. Мы играем во Владивостоке и Загребе на маленькой площадке, это хорошо, когда есть опыт игры на разных площадках. Но данный вопрос не должен ставиться во главу угла. Это не проблема, надо поменьше разговоров. Я категорически против этого», — сказал Величкин.

Однако другие команды поменяли свои площадки и на дороговизну перехода не жаловались. Уже перестроили свои «коробки» и куда менее богатые клубы, чем «Магнитка». Например, «Витязь» и «Нефтехимик». Как говорится, было бы желание. В Магнитогорске его пока явно нет. Тем интереснее — ведь скоро команды просто поделятся поровну на тех, кто перешел на уменьшенные «коробки», и тех, кто остался на старых «олимпийских». А это означает появление дополнительной интриги в лиге: за кем останется правда и кто будет играть успешнее.

«Понятие «финские» площадки — глупое, — категоричен Величкин. Фото metallurg.ru

При этом такой «разнобой» все-таки кажется каким-то нонсенсом для современного хоккея. В какой еще лиге команды играют на любых размерах, какие только вздумаются? Два клуба будут выступать у нас на канадских площадках, шесть — на «финских» и 17 пока остаются на тридцатиметровом формате. Хоккейный журналист и инсайдер Алексей Шевченко на своем YouTube-канале выступил за единый формат «коробок».

— Я считаю, что мы должны играть на одних площадках, — сказал Шевченко. — Либо на финских, либо на канадских, либо на европейских. Я за североамериканские. Практика показывает, что средний матч «Амура» веселее скучного матча «Динамо». «Динамо» играло скучно на европейской площадке, а в Хабаровске любая игра была интересной. Но надо переходить всем на одни площадки.

Размеры льда — не равно мастерство и зрелищность

Главным аргументом реформаторов остается довод, что после перехода на «сжатые» площадки хоккей в Континентальной лиге станет быстрее и мастеровитее. Якобы так хоккеисты и тренеры станут уделять больше внимания технике, а не физике в расчете на то, чтобы просто перебегать соперника.

Но давайте возьмем в качестве примера владивостокский клуб «Адмирал», который изначально вступил в КХЛ с североамериканскими размерами льда. Как показала практика, когда нет мастеров, уровень хоккея остается на посредственном уровне. Получается, что для унылого хоккея неважно, как широко расставлены борта. Согласитесь, даже если вы выпустите условный «Горняк» из Учалов на «Мэдисон сквер гарден», играть, как «Рейнджерс», он точно не станет.

Наглядный пример не самого приличного качества хоккея на маленьких площадках долгое время демонстрировал извечный аутсайдер КХЛ — загребский «Медвешчак». В Тольятти же, в старом дворце спорта «Волгарь», площадка финского формата была еще до образования КХЛ. Новая «Лада Арена» и вовсе была построена с канадским размером льда. Стоит ли напоминать, сколько раз «Лада» выходила в плей-офф, и в какой «увлекательный» хоккей она играла на своей маленькой площадке?

«Самое главное то, что шайба в КХЛ этим летом не изменилась, осталась прежних размеров, все остальное – вопросы решаемые», — говорит Илья Ежов. Фото khl.ru

В конечном итоге мы приходим к тому, что не маленькие площадки делают хоккей интересным, а мастеровитые игроки, которые способны давать жару и на больших «европейских», и на малых канадских, а значит, и на средних — финских. В конце концов, российские игроки, уезжающие от родных больших «коробок» в НХЛ, каждый день доказывают, что для классной игры размеры площадки не столь важны. То же самое можно сказать и о многих канадцах, которые приезжают в КХЛ и играют лучше большинства местных, всю жизнь игравших на большом льду. Примерно так же считает и голкипер «Нефтехимика» Илья Ежов, для которого перемены большой погоды не делают.

– Я считаю, самое главное то, что шайба в КХЛ этим летом не изменилась, осталась прежних размеров, все остальное — вопросы решаемые. Если же совсем серьезно, то маленький лед гарантирует вратарю большее количество бросков по его воротам. К этому нужно быть готовым. Но для меня самое главное то, что в нынешнем «Нефтехимике» много молодежи, она умеет быстро бежать и прессовать соперника, а для такой тактики финский формат – большой плюс. Так что, надеюсь, перестановка пойдет на пользу именно команде, — отметил Ежов.