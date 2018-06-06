«Казаньоргсинтез» в 2017 году: рост капитализации, рекордные объемы полиэтилена и новые рынки

Крупнейшая химическая компания подвела итоги работы на Годовом собрании акционеров

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО "Казаньоргсинтез"

Предприятия нефтегазохимического комплекса Татарстана по итогам прошлого года отгрузили продукции на 1,2 трлн рублей. Существенный вклад в развитие отрасли внесло ПАО «Казаньоргсинтез»: в прошлом году предприятие выпустило товарной продукции на сумму 71,4 млрд рублей, что составляет 94,9% от показателя 2016 года. На незначительное снижение суммы повлияли цены на мировом и российском рынках. Влияние фактора цен частично компенсировал рост объема производства в натуральном выражении — индекс физического объема составил 101,7% к уровню 2016 года. Итоги работы «Казаньоргсинтеза», представленные в годовом отчете компании, изучило «Реальное время».

Юбилейный год без кредитов

Выручка ПАО «Казаньоргсинтез» по итогам 2017 года составила 72 млрд рублей, что на 3,4 млрд рублей меньше 2016 года. Основное влияние на снижение выручки оказала сложившаяся конъюнктура цен на рынке полиэтиленов. Чистая прибыль достигла 15,24 млрд рублей.

Однако финансовая устойчивость предприятия подтверждается его собственным капиталом, который в прошлом году составил 53,66 млрд рублей. К сравнению, в 2016 году он достигал 47,50 млрд рублей. Существенно возросла капитализация «Казаньоргсинтеза»: с 77,6 млрд рублей в 2016 году до 143,6 млрд рублей в 2017 году.

Развитие предприятия позволило в августе прошлого года досрочно в полном объеме погасить свои обязательства по кредитным договорам с ПАО «Сбербанк России». Напомним, что кредит был оформлен в декабре 2009 года и окончательный срок погашения приходился на июнь 2018 года. Кредитные средства были направлены на реструктуризацию задолженности компании по ранее привлеченным кредитам для финансирования инвестиционной программы, в рамках которой были построены два новых завода по производству бисфенола А и поликарбоната, а также проведена масштабная реконструкция производств этилена, ПНД и фенол-ацетона.

Стабильное финансовое состояние «Казаньоргсинтеза» подтверждено международным кредитным рейтингом. В 2017 году Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») ПАО «Казаньоргсинтез» на уровне «B» и изменило прогноз по рейтингам со «Стабильного» на «Позитивный». По состоянию на конец 2017 года предприятие не имеет долговых обязательств перед кредитными учреждениями.

Выход на новые рынки

В 2017 году «Казаньоргсинтез» произвел более 1,7 млн тонн продукции органического синтеза. Показатель использования производственных мощностей составил 94%. Главной причиной недоиспользования мощностей по-прежнему является дефицит основного сырья. При этом «Казаньоргсинтез» произвел рекордный объем полиэтилена низкого давления за всю историю предприятия — 508 млн тонн.

Структура товарной продукции в 2017 году по сравнению с 2016 годом не изменилась. Наибольшую выручку традиционно принесли полимеры и сополимеры этилена — 71,3% и поликарбонат — 14,3%. Объем сертифицированной продукции в системе ГОСТ РФ в общем объеме товарной продукции ПАО «Казаньоргсинтез» за 2017 год составил 95,1%.

На внутреннем рынке «Казаньоргсинтез» реализовал товары на сумму 56,9 млрд рублей, что на 8,2% меньше, чем в 2016 году. Продажи на экспорт в прошлом году возросли на 12,5%. За границу было продано продукции на сумму 15,1 млрд рублей. Экспортные поставки в первую очередь были ориентированы на страны с более высоким уровнем контрактных цен. В прошлом году товары нефтехимического предприятия поступили на рынки 31 страны мира. Новыми потребителями продукции «Казаньоргсинтеза» стали Хорватия и Армения. Также возобновились поставки в Грузию.

Как сэкономить свыше 1,2 млрд рублей

При этом «Казаньоргсинтез» работал над повышением эффективности производства. В первую очередь речь идет о внедрении энергоресурсоэффективных мероприятий, позволяющих минимизировать потребление энергоресурсов на единицу произведенной продукции. На «Казаньоргсинтезе» была утверждена «Долгосрочная программа энергосбережения и энергоэффективности на 2011—2015 годы и на перспективу до 2020 года». Принятая программа предусматривает внедрение передовых технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих освоение технологического потенциала энергосбережения. В рамках выполнения программы в 2017 году были осуществлены мероприятия, направленные на повышение надежности энергоснабжения, снижение потребления электроэнергии и воды.





В прошлом году было внедрено энергосберегающее и энергоэффективное оборудование. Оно позволило снизить расходы потребляемого пара от внешнего источника — Казанской ТЭЦ-3 — и увеличить собственную выработку пара. Также в подразделениях «Казаньоргсинтеза» заменили устаревшие светильники на энергосберегающие светодиодные.

В прошлом году потребление электроэнергии по сравнению с 2016 годом снизилось на 1,47%. Показатель электроемкости снизился относительно 2016 года на 3,16%. Общее потребление теплоэнергии с учетом собственной выработки уменьшилось на 1,9%. При этом приобретение теплоэнергии со стороны снизилось на 3,78%.

Собственная выработка пара и теплофикационной воды увеличилась относительно 2016 года на 16 тыс. Гкал или на 1,2%. Показатель теплоемкости снизился относительно 2016 года на 5,4%. Энергоемкость товарной продукции снизилась на 5,14%. Достигнутый результат обусловлен стабильной работой производств предприятия и внедрением мероприятий, направленных на экономию и эффективное использование энергоресурсов.

В результате был получен экономический эффект в размере 226 млн рублей. За 7 лет действия «Долгосрочной программы энергосбережения и энергоэффективности на 2011—2015 годы и на перспективу до 2020 года» на ПАО «Казаньоргсинтез» сэкономлено свыше 1,2 млрд рублей.

Планы перспективного развития

Продолжая систему модернизации, в прошедшем году «Казаньоргсинтез» разработал Программу развития действующих производств на период 2018—2020 годов. Ее реализацию одобрил совет директоров предприятия. Программа развития действующих производств «Казаньоргсинтеза» должна повысить эффективность использования действующих мощностей предприятия за счет модернизации установок производства этилена Э-500, Э-200, складов участка 109/2 цеха 0109-0110; реактора «В» производства ПНД. На «Казаньоргсинтезе» будет внедрена технология производства кумола с использованием цеолитного катализатора на Заводе бисфенола А.

Реализация проектов позволит увеличить переработку сжиженных углеводородных газов в качестве сырья пиролиза, нарастить объемы производства этилена и полиэтилена. Ожидается, что будут улучшены расходные нормы по сырью и энергоресурсам и снижено отрицательное воздействие на окружающую среду при производстве кумола на Заводе бисфенола А.





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