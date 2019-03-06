Долг платежом страшен: замдиректора «ФОНа» пытается отбиться от Сбербанка

Диана Ахметзянова обратилась с иском в Москву, не признавая требования об уплате 619 млн рублей

Дочерняя структура Сбербанка требует признать банкротом замдиректора строительной империи «ФОН» Диану Ахметзянову. Основанием требовать уплаты 619 млн рублей является поручительство по кредиту, полученному на строительство кирпичного завода. Сама Ахметзянова утверждает, что уже не является поручителем по долгу перед «Сбером», и будет доказывать этот факт в одном из московских судов. Подробности в репортаже «Реального времени».

«Поручительство Ахметзяновой должно быть прекращено»

Заседание по делу о банкротстве заместителя директора по коммерции и финансам строительной компании «ФОН» Дианы Ахметзяновой переносилось дважды — из-за состояния здоровья ответчицы. Как известно, признать ее банкротом в Арбитражном суде требует «дочка» Сбербанка — «СБК Стекло». Сумма требований — 619 млн рублей.

На третьем по счету заседании представитель должницы Михаил Соловьев вновь попросил суд отложить рассмотрение дела, но уже по другим основаниям. Как выяснилось, за это время Ахметзянова подала иск в Савеловский суд об отмене своего поручительства по кредиту для ООО «Клюкер». Как стало понятно в ходе судебного разбирательства, в 2016 году было подписано мировое соглашение, по которому Ахметзянова действительно являлась поручителем по «сберовскому» кредиту, но только до момента передачи кирпичному заводу «Клюкер» лицензии на пользование недрами.

Отвечая на вопрос судьи, почему поручительство не оспаривалось ранее, представитель замдиректора «ФОНа» Михаил Соловьев пояснил, что, поскольку завод пользовался лицензией и получал сырье, предполагалось, что вопрос урегулирован.

Соловьев в ответ пояснил, что завод действительно признан банкротом, тем не менее он продолжает производить кирпич и в настоящее время. Фото tatarstan.ru

— Заявитель по настоящему делу является мажоритарным участником ООО «Клюкер» — третьего лица с долей 51 процент. Оспаривается в принципе наличие задолженности, поскольку все обстоятельства говорят о том, что данное поручительство должно быть прекращено, — отметил Соловьев.

По его словам, иск и другие документы уже доставлены в Москву, но до суда еще не дошли. Добавим, что соответствующего дела в судебной картотеке действительно найти не удалось.

В ответ судья поинтересовался, не обанкрочено ли предприятие «Клюкер». Соловьев в ответ пояснил, что завод действительно признан банкротом, тем не менее он продолжает производить кирпич и в настоящее время.

А была ли лицензия?

А вот представитель «СБК Стекло» Евгений Мартынов настаивал на том, что ООО «Клюкер» все же не получило лицензию на пользование недрами, как это было прописано в мировом соглашении.

— Если смотреть на соглашение, которое представлено должником, оно, на наш взгляд, вообще не соответствует требованиям гражданского законодательства, предъявляемым к такого рода сделкам. Нет цели деятельности, распределения результата как такового. Считаем, что данное ходатайство направлено на затягивание процесса, откладывать в третий или в четвертый раз не собираемся, — твердо заявил Мартынов.

Если же разбирательство в Савеловском суде закончится в пользу Ахметзяновой, отметил представитель «СБК Стекло», то производство в татарстанском Арбитраже можно будет возобновить.

По словам Мартынова, если разбирательство в Савеловском суде закончится в пользу Ахметзяновой, то производство в татарстанском Арбитраже можно будет возобновить. Фото Ирины Плотниковой

Чтобы не гадать, была ли получена лицензия для пользования недрами «Клюкером» или нет, судья Баранов попросил представителя Ахметзяновой эту самую лицензию предъявить. Эта просьба не застала Соловьева врасплох — он тут же достал из папки копию пресловутой лицензии. Правда, выдана она была не ООО «Клюкер», а ООО «Клюкер-2».

— «Клюкер-2» — это другое юридическое лицо, которое обладало и обладает правом пользования недрами. И на основании соглашения предоставляло эту продукцию «Клюкеру». «Клюкер» безвозмездно до настоящего времени получает сырье в виде кирпичных глин, — пояснил Соловьев.

На что судья заметил, что речь идет о лицензии «Клюкера», а не «Клюкера-2». Из ответа защитника стало понятно, что поскольку владельцем завода является «СБК Стекло», то он и должен обращаться за лицензией для своей компании.

— Если мы обратимся к исковому заявлению Ахметзяновой, которое мы направляем, то в нем мы говорим, что «СБК Стекло» является участником общества [«Клюкер»] с долей 51 процент. А закон о недрах предусматривает только два способа получения лицензии. Это первичный способ, когда само лицо обращается в заявительном порядке и получает лицензию, если она ранее не была никому выдана. Если же она была кому-то выдана ранее, получение лицензии связано в порядке правопреемства с реорганизацией юридических лиц. Учитывая, что поручитель к данным процессам не имеет никакого отношения и никогда не имел, это находится в ведении «Клюкера» и «СБК Стекло», — ответил представитель Дианы Ахметзяновой и вновь подчеркнул, что завод продолжает производить кирпич и по сей день.

Евгений Мартынов же настаивал на том, чтобы не откладывать рассмотрение дела, и даже вспомнил, как банкротился основатель империи «ФОН» Анатолий Ливада. Фото Юлии Косолапкиной

Как банкротили основателя «ФОНа»

Представитель «СБК Стекло» Евгений Мартынов же настаивал на том, чтобы не откладывать рассмотрение дела, и даже вспомнил, как банкротился основатель империи «ФОН» Анатолий Ливада. Напомним, что причиной его банкротства стал иск «Открытия» на 832 млн рублей. Долг на 620 млн рублей (сумма, аналогичная той, которую «СБК Стекло» требует с Ахметзяновой) связан с обязательствами перед Сбербанком. Источники поясняли, что речь тогда шла как раз о поручительствах по кредитам на строительство ресторана «Парус» и кирпичного завода «Клюкер».

— В деле о поручительстве Ливады, сопоручителя по такому же делу, данные возражения не предъявлялись, — заметил Мартынов.

Тем не менее суд удовлетворил ходатайство ответчика и отложил заседание, чтобы все участники могли ознакомиться с представленными документами.