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Уилл Смит и Ники Джем запишут официальную песню ЧМ-2018

00:54, 23.05.2018 Сюжет:  ЧМ-2018 по футболу в России
Уилл Смит и Ники Джем запишут официальную песню ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Американский актер Уилл Смит и музыкант Ники Джем запишут официальную песню чемпионата мира по футболу 2018. Об этом сообщает Vibe со ссылкой на продюсера DJ Nelson.

«Ники Джем и Уилл Смит делают новую песню к чемпионату мира по футболу, они делают это вместе», — заявил DJ Nelson.

Отмечается, что информацию подтвердили источники Billboard, близкие к проекту. По их данным, в создании композиции также принимает участие албанская певица Эра Истрефи. Премьера песни состоится 25 мая.

Ранее стало известно, что Центробанк России выпустил к чемпионату мира по футболу в 2018 году новую купюру.

СпортФутбол
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