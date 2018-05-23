Уилл Смит и Ники Джем запишут официальную песню ЧМ-2018

Американский актер Уилл Смит и музыкант Ники Джем запишут официальную песню чемпионата мира по футболу 2018. Об этом сообщает Vibe со ссылкой на продюсера DJ Nelson.



«Ники Джем и Уилл Смит делают новую песню к чемпионату мира по футболу, они делают это вместе», — заявил DJ Nelson.

Отмечается, что информацию подтвердили источники Billboard, близкие к проекту. По их данным, в создании композиции также принимает участие албанская певица Эра Истрефи. Премьера песни состоится 25 мая.

Ранее стало известно, что Центробанк России выпустил к чемпионату мира по футболу в 2018 году новую купюру.