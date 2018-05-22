«ТФБ Финанс» пытается оспорить сделки с «Татфондбанком» на 1,3 миллиарда рублей

И. о. конкурсного управляющего ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» подал в суд заявления о признании недействительными сделок с ПАО «Татфондбанк» на общую сумму 1,3 млрд рублей.



Речь идет о шести операциях по списанию со счета и зачислению на другой счет банка указанной суммы. Операции провели с 6 апреля по 21 сентября 2016 года, говорится в сообщении на сайте федерального реестра о банкротстве.

Ранее участники «ТФБ Финанс» предъявили требования на 81 млн рублей.