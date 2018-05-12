Участники «ТФБ Финанс» предъявили требования на 81 млн рублей
Участники ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс», в отношении которого 2 марта 2018 года введена процедура конкурсного производства, предъявили требования на общую сумму свыше 81,15 млн рублей. Об этом сказано в сообщении арбитражного управляющего, размещенного в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Всего свои требования к «ТФБ Финанс» предъявили 55 участников на основании решения Вахитовского районного суда Казани по заявлению о присоединении к договору доверительного управления имуществом.
Напомним, что в сентябре 2017 года 71 участник ООО «Инвестиционная компания «ТФБ Финанс» был восстановлен в ПАО «Татфондбанк» и внесен в реестр обязательств банка перед вкладчиками.ЭкономикаФинансы Татарстан
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