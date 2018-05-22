КАМАЗ выпустит облигации на общую сумму 6 миллиардов рублей

ПАО «КАМАЗ» 22 мая проведет сбор заявок на два выпуска облигаций БО-07 и БО-08, каждый объемом 3 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте корпоративной информации.

Номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тыс. рублей. В каждом из выпусков их 3 млн штук.

Техническое размещение запланировано на 24 мая, андеррайтером выступит Sberbank CIB. Срок обращения каждого выпуска составляет 15 лет.



Ранее сообщалось, что КАМАЗ в апреле на 35% увеличил продажи в России.