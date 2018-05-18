Федор Смолов: «Мы так рады, что Дзюба вернулся в сборную. Все утро ржали»

Форвард ФК «Краснодар» и сборной России Федор Смолов прокомментировал возвращение в национальную команду Артема Дзюбы.

«Мы так рады, что Тема вернулся в сборную. Все утро «ржали» над его шутками. Над какими? Над Прудниковым! Дзюба сказал, что Саша даже в арку не попал бы мячом, через которую нужно было с улицы проходить», — цитирует Смолова корреспондент «Реального времени».

Напомним, ранее был объявлен состав сборной России. По решению Станислава Черчесова в национальную команду возвращен нападающий Артем Дзюба, который некоторое время не попадал в заявку сборной.