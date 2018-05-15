Татарстанская фигуристка Евгения Тарасова больше не будет тренироваться у Нины Мозер

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков будет тренером российской пары, состоящей из татарстанской фигуристки Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

До того Тарасова и Морозов занимались у заслуженного тренера России Нины Мозер, которая решила сделать паузу в тренерской деятельности на неопределенный срок.

«Завтра в Федерации фигурного катания России (ФФКР) состоится утверждение планов фигуристов на следующий сезон, где как тренер пары Тарасова — Морозов будет утвержден олимпийский чемпион Максим Траньков.

Формально тренером остается Нина Мозер, но фактически всю тренировочную работу будет вести Траньков», — говорится в источнике