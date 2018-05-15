В Ульяновске дочь адвоката Шурыгиной сбила насмерть шестилетнего мальчика

9 мая в Ульяновске был насмерть сбит 6-летний мальчик. Виновником ДТП оказалась 24-летняя Полина Глухова, которая является дочерью известного в городе адвоката Натальи Глуховой. Она защищала интересы известной Дианы Шурыгиной в деле об изнасиловании.

Как сообщает «Газета.ру», девушка пришла в полицию с повинной. Следователи областного УМВД возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Подозреваемой грозит до 5 лет колонии

Уже известно, что задержанная дает признательные показания. Следователи будут ходатайствовать об отправке водителя ВАЗ-2114 под домашний арест.