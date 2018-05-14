В Марий Эл бывший начальник отдела полиции получал взятки с подчиненных через своего заместителя

СУ Следственного комитета РФ по Республике Марий Эл завершило расследование уголовного дела в отношении 38-летнего экс-начальника полиции по Звениговскому району республики, который получал взятки с подчиненных через своего заместителя. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, обвиняемый, зная о желании подчиненного сотрудника выехать в командировку в Северо-Кавказский регион, через посредника — своего заместителя, предложил ему передать взятку в размере 30 тысяч рублей. В ноябре 2016 года он получил указанные денежные средства.



В том же месяце начальник полиции получил взятку в 10 тысяч рублей от другого сотрудника отдела за привлечение его к менее строгой дисциплинарной ответственности, чем тот заслуживал.

В декабре 2016 года обвиняемый получил взятку в 20 тысяч рублей за согласование перевода сотрудника другого отдела на должность отдела МВД России по Звениговскому району.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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