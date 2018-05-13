Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Самару
Кубок чемпионата мира 2018 года по футболу в рамках тура по России прибыл в Самару.
«Я хочу всех поздравить с прибытием этого легендарного трофея в Самару. Я надеюсь, что наш стадион станет победным для сборной России и что после окончания чемпионата этот кубок останется в России. Прибытие кубка создает особое настроение, и мы чувствуем, что выходим на финальную стадию подготовки к матчам мирового первенства», — цитирует врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ТАСС.
Напомним, что 1 мая в Россию привезли кубок чемпионата мира по футболу.СпортФутбол
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