Либеро Дмитрий Кириченко продлил контракт с уфимским ВК «Урал»

Либеро Дмитрий Кириченко продлил контракт с «Уралом». Новое соглашение с игроком рассчитано на 1 год, сообщает пресс-служба уфимского волейбольного клуба российской Суперлиги.



Для Кириченко следующий сезон в Уфе станет седьмым в карьере. Отметим, что на данный момент он рекордсмен по количеству матчей за «Урал». За 6 лет либеро провел 144 игры (546 партий). На 2-м месте по количеству матчей (128) за уфимскую команду — Егор Феоктистов.

Ранее уфимский клуб расстался с диагональным Андреем Колесником, либеро Алексеем Кабешовым и центральным блокирующим Денисом Гетманом и продлил отношения с центральным нападающим Александром Абросимовым и связующим Андреем Зубковым.