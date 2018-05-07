Связующий Андрей Зубков остается в ВК «Урал»

Связующий Андрей Зубков следующий сезон проведет в «Урале», сообщает пресс-служба уфимского волейбольного клуба. С ним продлен контракт на один год.



В прошедшем сезоне Зубков принял участие в 26 матчах за Уфу, в которых набрал 15 очков (2 — атака, 6 — блок, 7 — подача).

Таким образом, «Урал» сохранил линию связующих — это Дмитрий Ковалев, у которого продолжает действовать контракт, и Андрей Зубков.

Ранее уфимский клуб расстался с диагональным Андреем Колесником, либеро Алексеем Кабешовым и центральным блокирующим Денисом Гетманом. В то же время башкирская команда продлила отношения с центральным нападающим Александром Абросимовым.