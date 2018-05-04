Парк футбола ЧМ-2018 в Казани откроет экс-игрок мадридского «Реала»

Бывший защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Мичел Сальгадо откроет Парк футбола Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Казани.

Вместе с Мичелом Сальгадо специальным гостем парка станет известный болельщик сборной Колумбии Густаво Льянос, более известный как Эль Коле. Он знаменит своим костюмом кондора с крыльями, взмахи которых уже более 25 лет сопровождают колумбийскую сборную по всему миру, сообщает Туристический портал чемпионата.



Праздник встретит гостей 5-6 мая на площади около стадиона «Центральный» (ул. Ташаяк, 1). Напомним, Казань станет уже седьмым городом, который посетит Парк футбола. Ранее он уже побывал в Сочи, Ростове-на-Дону, Волгограде, Саранске, Самаре и Екатеринбурге.

Ранее стало известно, что на российский чемпионат мира-2018 уже продано 89% билетов.