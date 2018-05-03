На российский чемпионат мира — 2018 продано 89% билетов

По словам генерального директора оргкомитета «Россия-2018» Алексея Сорокина, большая половина билетов приобретено иностранными болельщиками — 54%. Остальные 46% куплены российскими поклонниками футбола. Всего на сегодняшний день продано 2 миллиона 374 тысячи билетов.

«Сейчас начинают работу билетные центры, поэтому это соотношение может выровняться в пользу российских болельщиков, — цитирует ТАСС чиновника. — Лидерами являются США, Бразилия, Колумбия, Мексика, Аргентина».



Болельщиками из США приобретено около 80 тысяч билетов. Около 20% билетов, поступивших в продажу. «Это билеты четвертой категории, доступной только для россиян. Учитывая интерес к турниру, мы можем с уверенностью сказать, что нас ожидают полные трибуны почти на всех матчах», — добавил Сорокин.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.





