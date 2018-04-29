Сооснователь Google: искусственный интеллект сможет манипулировать людьми

Сооснователь Google Сергей Брин заявил, что необходимо предусмотрительно и ответственно относиться к созданию искусственного интеллекта (ИИ).

Он пояснил, что главная опасность, которую несет в себе ИИ — это использование его для манипулирования людьми. «Опасения варьируются от страхов перед описанным в научной фантастике до вполне обычных вопросов по поводу правильности использования самоуправляющих автомобилей»,— цитирует Брина «Коммерсант».

По его мнению, искусственный интеллект может быть применен в медицине, автомобилестроении и других областях.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект помог обнаружить 6 тысяч ранее неизвестных вирусов.